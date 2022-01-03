Вспышка "Омикрона" в Израиле может привести к коллективному иммунитету. Но цена его будет высока

Он отметил, что это — не самый благополучный способ добиться коллективного иммунитета и что было бы гораздо лучше, если бы его удалось достичь с помощью вакцинации.

По существующим оценкам, к концу января заразиться "Омикроном" в Израиле могут около четырех миллионов человек.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт был вынужден признать, что нынешняя стратегия борьбы с пандемией в стране не сможет предотвратить стремительного роста числа инфицированных.

В воскресенье Беннетт сообщил, что люди старше 60 лет и работники здравоохранения получат четвертую прививку, которая должна будет предохранить их от тяжелой формы болезни.

Ранее он настаивал на том, что главная цель в борьбе с Covid-19 — предотвращение всплеска серьезных случаев заболевания, но так, чтобы при этом не пострадала экономика. Однако премьер Израиля отметил, что невозможно исключить введение повторного локдауна.

За 10 дней число новых случаев заболевания выросло в четыре раза, достигнув 3500 человек. Но количество смертей выросло незначительно.

Коллективный иммунитет — это научный термин, описывающий ситуацию, при которой распространение болезни в социуме крайне ограничено из-за того, что большинство людей имеет иммунитет: либо выработанный после заболевания, либо после вакцинации.

Профессор Аш сказал, что рост числа случаев заболевания "Омикроном" неизбежен: "Цена коллективного иммунитета — это очень много заболевших. Это, как раз и может произойти. Но мы предпочли бы достичь его в ходе массовой вакцинации".

Однако, Салман Зарка, глава рабочей группы Министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом, заявил, что даже в том случае, если переболеет подавляющее большинство населения, коллективный иммунитет вовсе не гарантирован.

"Мы должны быть очень осторожны с подобными заявлениями, — сказал он в интервью новостному сайту Ynet, — опыт прошедших двух лет показывает, что даже выздоровевшие люди могут заразиться повторно".