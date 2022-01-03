На "Дакаре" взорвалась машина с президентом французского футбольного клуба
Президент французского футбольного клуба "Орлеан" Филипп Бутрон пострадал во время взрыва технической машины команды Sodicars. Об этом сообщает Dirtfish.
Перед стартом "Дакара", машина команды Sodicars, в которой находилось шесть человек, взорвалась. В результате взрыва Бутрон получил травму и его доставили в госпиталь. Ему была оказана медицинская помощь. Остальные пассажиры не пострадали.
Бутрон получил травму ноги и был прооперирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время он будет отправлен во Францию.
После инцидента организаторы сказали, что проведут расследование и усилили меры безопасности. Они не исключают, что взрыв был подстроен злоумышленниками.
Бутрон является владельцем французского клуба "Орлеан", который выступает в Лиге 2. Для него как для гонщика это было уже девятое выступление на "Дакаре".