На "Дакаре" взорвалась машина с президентом французского футбольного клуба

Перед стартом "Дакара", машина команды Sodicars, в которой находилось шесть человек, взорвалась. В результате взрыва Бутрон получил травму и его доставили в госпиталь. Ему была оказана медицинская помощь. Остальные пассажиры не пострадали.

Бутрон получил травму ноги и был прооперирован, сейчас его состояние оценивается как стабильное. В ближайшее время он будет отправлен во Францию.

После инцидента организаторы сказали, что проведут расследование и усилили меры безопасности. Они не исключают, что взрыв был подстроен злоумышленниками.

Бутрон является владельцем французского клуба "Орлеан", который выступает в Лиге 2. Для него как для гонщика это было уже девятое выступление на "Дакаре".