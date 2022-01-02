Перебежчик из Южной Кореи пересек границу с КНДР. Ему грозит смерть из-за антиковидных мер Пхеньяна

Перебежчика обнаружили в демилитаризованной зоне, которая разделяет Корейский полуостров, на восточном побережье примерно в 21:20 по местному времени (15:20 МСК) в субботу, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Несмотря на несколько часов поисков, мужчине удалось скрыться.

Военное руководство в Сеуле заявило, что не располагает сведениями о дальнейшей судьбе перебежчика, однако направило КНДР просьбу о его защите.

С начала пандемии коронавируса Северная Корея ужесточила охрану границ и, по данным южнокорейских военных, ввела политику стрельбы на поражение, чтобы не допустить проникновения Covid-19 в страну.

Представители министерства обороны в Сеуле пообещали провести капитальный ремонт систем защиты границы, поскольку это не первый случай ее успешного пересечения.

В сентябре 2020 года северокорейские военнослужащие застрелили ранее пропавшего в море сотрудника рыболовства Южной Кореи и сожгли его тело. Инцидент вызвал бурю негодования в Сеуле. Пхеньян сослался на антиковидные правила и извинился.

Граница между Северной и Южной Кореей — один из наиболее укрепленных районов мира. Демилитаризованная зона заминирована, окружена забором из колючей проволоки под напряжением, камеры наблюдения и вооруженные охранники находятся в состоянии боевой готовности 24 часа в сутки.

Число успешных побегов из КНДР, которое и до этого было очень низким, сократилось еще больше после введения Пхеньяном строгих мер по борьбе с пандемией и ограничений на передвижение внутри страны.