В США нашли останки бойца ММА Дэвида Кенига. Спортсмен пропал 8 февраля 2020 года

Останки бойца ММА Дэвида Кенига нашли спустя почти 2 года после его исчезновения. Их обнаружил человек, искавший оленьи рога в Брэнсоне, штат Миссури. В последний раз спортсмена видели живым 8 февраля 2020 года. Об этом пишет Eurosport.ru.