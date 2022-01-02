В США нашли останки бойца ММА Дэвида Кенига. Спортсмен пропал 8 февраля 2020 года
Останки бойца ММА Дэвида Кенига нашли спустя почти 2 года после его исчезновения. Их обнаружил человек, искавший оленьи рога в Брэнсоне, штат Миссури. В последний раз спортсмена видели живым 8 февраля 2020 года. Об этом пишет Eurosport.ru.
В американском городе Брэнсон, штат Миссури, обнаружены останки бойца-любителя ММА Дэвида Кенига.
По данным полицейского управления Брэнсона, человеческие останки были найдены 22 декабря в лесной зоне. Их заметил мужчина, который искал оленьи рога. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Дэвиду Кенигу. В ходе обыска были также обнаружены личные вещи спортсмена-любителя.
Согласно данным судмедэксперты, смерть бойца не была насильственной. В последний раз Кенига видели живым 8 февраля 2020 года. В марте 2020-го спортсмен был объявлен пропавшим без вести.