Правда ли, что существует безопасная или даже полезная для здоровья доза алкоголя?

Обычно безопасной дозой алкоголя называют употребление не больше 40 г чистого спирта в день для мужчин (эквивалентно 2 бутылкам пива, 100 мл водки или 3 бокалам сухого вина) и не более 30 г для женщин при условии, что два дня в неделю человек полностью воздерживается от спиртного. Сторонники умеренного потребления алкоголя перечисляют такие положительные эффекты: красные вина имеют мощное антиоксидантное действие, препятствуют развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, задерживают возрастные изменения мозга и опорно-двигательного аппарата, улучшают пищеварение и препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов, коньяк снимает спазм сосудов и помогает страдающим от гипотонии, а шампанское возбуждает дыхательные центры, улучшая тем самым вентиляцию лёгких, и повышает иммунитет.

Позиция умеренного употребления алкоголя, приносящего здоровью только польза, долгое время была доминирующей в научной среде. Ещё в 2014 году СМИ со ссылкой на ВОЗ утверждали, что есть некая ”безопасная” доза, ограничиваясь которой можно не опасаться за своё здоровье. Российский Минздрав ещё в 2019 году публиковал расчёты по безвредному количеству алкоголя. Однако уже тогда в министерстве не было единодушия — против существования безопасной дозы высказались Геннадий Онищенко и главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.