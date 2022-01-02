Правда ли, что существует безопасная или даже полезная для здоровья доза алкоголя?(23)
Распространено мнение, что умеренное потребление алкогольных напитков абсолютно безвредно, а то и полезно, например, для пищеварения или для сердечно-сосудистой системы. В канун новогодних праздников журналисты из "Проверено Медиа" решили проверить, стоит ли оправдывать выпитое за праздничным столом пользой для здоровья.
Обычно безопасной дозой алкоголя называют употребление не больше 40 г чистого спирта в день для мужчин (эквивалентно 2 бутылкам пива, 100 мл водки или 3 бокалам сухого вина) и не более 30 г для женщин при условии, что два дня в неделю человек полностью воздерживается от спиртного. Сторонники умеренного потребления алкоголя перечисляют такие положительные эффекты: красные вина имеют мощное антиоксидантное действие, препятствуют развитию сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, задерживают возрастные изменения мозга и опорно-двигательного аппарата, улучшают пищеварение и препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов, коньяк снимает спазм сосудов и помогает страдающим от гипотонии, а шампанское возбуждает дыхательные центры, улучшая тем самым вентиляцию лёгких, и повышает иммунитет.
Позиция умеренного употребления алкоголя, приносящего здоровью только польза, долгое время была доминирующей в научной среде. Ещё в 2014 году СМИ со ссылкой на ВОЗ утверждали, что есть некая ”безопасная” доза, ограничиваясь которой можно не опасаться за своё здоровье. Российский Минздрав ещё в 2019 году публиковал расчёты по безвредному количеству алкоголя. Однако уже тогда в министерстве не было единодушия — против существования безопасной дозы высказались Геннадий Онищенко и главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
В 2018 году учёные подвели итоги 16-летнего систематического анализа. В выборку попали жители 195 стран и территорий в возрасте от 15 до 95 лет, всего было проанализировано 592 перспективных и ретроспективных исследования риска употребления алкоголя и 694 источника данных об индивидуальном и популяционном потреблении алкоголя. Исследователи не ограничились исключительно самими заболеваниями, которые может провоцировать потребление алкоголя, в анализ были включены травмы, ассоциированные со злоупотреблением, в том числе и ДТП, а также различные инфекционные заболевания, риск передачи которых может возрастать вместе с употреблением спиртных напитков. Учёные нашли ограниченное подтверждение тому, что умеренное употребление может до определённого момента предотвращать ишемическую болезнь сердца, однако вместе с тем анализ данных недвусмысленно показывал, что любая, даже самая скромная доза увеличивала риск онкологических заболеваний. Вывод учёных однозначен: единственный безопасный для здоровья уровень употребления алкоголя — нулевой. Исследователи даже вывели кривую зависимости доз алкоголя и возрастающего риска различных заболеваний (рассматривались такие болезни как рак груди, печени, кишечника, цирроз печени, панкреатит, различные сердечно-сосудистые заболевания). Всего одна доза спиртного в день увеличивала риск их возникновения в среднем на 0,5%, а две — уже на целых 7%.
Макс Гризвольд, один из соавторов исследования, прокомментировал это так: ”зависимость между потреблением алкоголя и риском рака, возникновения сопутствующих травм и увеличение подверженности инфекционным заболеваниям нивелируют защитные эффекты алкоголя против сердечных заболеваний”.
Данные исследования были учтены в информационном бюллетене ВОЗ ”Алкоголь и онкологические заболевания в Европейском регионе ВОЗ. Призыв к более активной профилактике”, опубликованном в 2020 году. В нём говорится, что ”в случае раковых заболеваний безопасной дозы алкоголя не существует, независимо от типа напитка, его качества или цены”. Нино Бердзули, директор Отдела страновых программ в Европейском бюро ВОЗ сообщает, что ”потребление алкоголя даже в малых дозах может стать причиной развития онкологических заболеваний. Употребление всех видов алкогольных напитков связывают с раком, при этом главным содержащимся в них канцерогенным веществом является этанол”. ВОЗ в корне пересмотрела свою позицию в отношении ”безопасной” дозы спиртного. Теперь официально безопасным считается исключительно нулевое потребление. Что касается относительной пользы алкоголя для профилактики ишемической болезни сердца, доктор Ларс Мюллер, руководитель европейской программы ”Алкоголь и запрещённые наркотики”, считает, что ”физическая активность и здоровое питание принесут человеку старшего возраста куда больше пользы, чем употребление алкоголя”.
Таким образом, к сожалению, нет никакого количества алкоголя, которое можно бы было выпить в том числе в новогоднюю ночь. Любая порция этанола негативно скажется на здоровье и на какую-то долю процента повысит риск онкологических и других заболеваний.