Другие виды
02.01.2022, 10:39

15-летняя эстонская шахматистка стала чемпионкой Европы

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София Блохин
Фото: клуб "Вектор"

София Блохин стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам на турнире в Нови-Саде, Сербия.

Блохин стала лучшей в возрастной категории девочек до 16 лет. По итогам 9 туров Блохин, недавно выигравшая серебро женского взрослого чемпионата Эстонии, набрала 8 очков и на 1 балл опередила женского мастера ФИДЕ Ксению Зеленцову из Беларуси. Третье место с 6,5 очками заняла австрийская шахматистка Катарина Каттер.

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