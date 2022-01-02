15-летняя эстонская шахматистка стала чемпионкой Европы

Блохин стала лучшей в возрастной категории девочек до 16 лет. По итогам 9 туров Блохин, недавно выигравшая серебро женского взрослого чемпионата Эстонии, набрала 8 очков и на 1 балл опередила женского мастера ФИДЕ Ксению Зеленцову из Беларуси. Третье место с 6,5 очками заняла австрийская шахматистка Катарина Каттер.