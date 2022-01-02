02.01.2022, 10:39
15-летняя эстонская шахматистка стала чемпионкой Европы(7)
Фото: клуб "Вектор"
София Блохин стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам на турнире в Нови-Саде, Сербия.
Блохин стала лучшей в возрастной категории девочек до 16 лет. По итогам 9 туров Блохин, недавно выигравшая серебро женского взрослого чемпионата Эстонии, набрала 8 очков и на 1 балл опередила женского мастера ФИДЕ Ксению Зеленцову из Беларуси. Третье место с 6,5 очками заняла австрийская шахматистка Катарина Каттер.
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