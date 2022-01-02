ВИДЕО | Что посмотреть и куда съездить зимой? Вильянди, Отепя и Таллинн

"Большинство туристов, приезжающих в Эстонию на зимние праздники, проводят время в Таллинне, — пишет автор в описании к ролику. — При этом они слабо представляют, а чем ещё можно заняться в Эстонии зимой. Я на своём примере покажу, как можно разнообразить отдых и за пять дней посетить множество мест.

Мы увидим: Старый город Таллинна днём и ночью, побываем на природе — водопад Ягала, болото Виру. Посетим эстонскую глубинку, съездим в небольшой город Вильянди и посмотрим, как живут люди. А напоследок — посетим зимнюю столицу Эстонии Отепя, ведь какая зима без лыж и сноуборда?".

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.