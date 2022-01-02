Один из пострадавших в аварии автобуса под Рязанью лишился ног

Собеседник агентства уточнил, что тяжелые травмы получили три человека. "Самая тяжелая — у пассажира, получившего травматическую ампутацию нижних конечностей", — отметил он.

В настоящее время все тяжело пострадавшие находятся в реанимационном отделении Скопинского межрайонного медцентра, они в сознании. Планируется, что примерно к 15:00 они будут доставлены в Рязань.

О том, что междугородний автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, попал в ДТП под Рязанью ранее в воскресенье "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Еще девять человек госпитализированы с различными травмами в хирургическое отделение больницы, жизнь их вне опасности.

Как сообщалось, 2 января в районе села Вослебово Скопинского района водитель рейсового автобуса, следующего по маршруту "Москва-Астрахань", допустил столкновение с опорной конструкцией моста. В результате ДТП погибли пять человек, 21 пострадал.

Всего в автобусе находились 52 человека, в том числе два водителя. По факту аварии возбуждено два уголовных дела.

Для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения в Вослебовской средней школе. В настоящее время в нем находятся 19 человек.