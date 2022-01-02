ВИДЕО | Новогодний Тарту: чем заняться в выходные?

"Тарту является вторым по величине городом и ”интеллектуальной” столицей Эстонии, — пишут авторы у описании к видео. — Здесь расположен старейший университет Северной Европы и множество музеев. С момента своего основания в XI веке в городе появлялось множество достопримечательностей, архитектурных стилей и выдающихся людей.

Но мы приехали сюда не за достопримечательностями, а за предновогодней атмосферой. И поскольку в Тарту много студентов, а значит и креативных идей, мы ожидали увидеть что-то необычное. И не прогадали. Самое главное место, где можно прочувствовать праздничную атмосферу — это Ратушная площадь. Мне больше всего понравилось, что здесь не типичный рождественский рынок с кучей разных безделушек на продажу, а от здания Ратуши до ёлки построены стеклянные тематические домики. Это все больше напоминает арт инсталляции, которые хочется разглядывать. Кроме того, в некоторых домиках проводятся мастер-классы".

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