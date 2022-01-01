Греческий ученый спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Сарияннис рассчитывает, что пик заболеваемости ”омикроном” в Греции придется на 20–22 января, когда средний показатель заболеваемости за неделю достигнет 66 тыс. случаев. По данным на 31 декабря, за последние сутки в стране было выявлено 40560 случаев инфицирования, что является рекордом за все время пандемии. Ученый предполагает, что на пике в сутки могут быть зафиксированы 80–100 тыс. случаев.

По мнению Сариянниса, после преодоления пика заболеваемости начнется ее падение, и оно завершится уже к 20 февраля, когда число выявляемых случаев в среднем за неделю снизится до 3,5–4 тыс. ”Тогда у нас будет конец распространения ”омикрона”, очень большая часть общества будет иммунизирована”, — отметил профессор.

Он также пояснил, что волна омикрон-штамма может стать последней в пандемии. Однако ученый не исключает появления новых мутаций, так как тенденции развития коронавируса остаются неизвестными.

Демосфен Сарияннис — ученый в области экологической инженерии. Он работает в Университете Аристотеля в Салониках с 2010 года и возглавляет лабораторию окружающей среды, а также руководит несколькими международными и общеевропейскими исследовательскими проектами по оценке рисков воздействия на природу и здоровье людей загрязнений окружающей среды. Обучался в Калифорнийском университете в Беркли и Афинском университете.

Предположения о том, что 2022 год станет годом окончания пандемии, ранее выдвигал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. ”2022 год, должно быть, станет годом окончания пандемии”, — цитировало его слова агентство Reuters.

Штамм ”омикрон” был обнаружен в ЮАР 23 ноября прошлого года в образцах, взятых у заразившихся 14–16 ноября. К концу декабря новый штамм, по данным ВОЗ, проник более чем в 100 стран мира. Врачи прогнозируют пик заболеваемости ”омикроном” в январе. Об этом, в частности, говорили главный инфекционист США Энтони Фаучи и американский инфекционист Майкл Остерхолм из Университета Миннесоты.