Президент Финляндии: требования России к НАТО несовместимы с европейскими порядками безопасности

В своей новогодней речи президент республики Саули Ниинистё выделил четыре темы: коронакризис, политика безопасности, климатический кризис и проблемы молодежи.

Красной нитью обращения стала мысль о том, что различные мнения — это часть демократии, но разногласия, ведущие к расколу, приносят только вред. В первые дни пандемии все сплотились, но теперь усталость от ковида вызывает споры о масках, ограничениях и вакцинации.

Ниинистё подчеркивает, что пандемия длится почти два года и проверяет нас на прочность.

– Конечно, понятно, что новое явление порождает различные мнения, как об опасности пандемии, так и о том, как от нее защититься. Однако эти разногласия начали проявляться в виде раскола и распространения недоброжелательности. Объединяющий фактор — защита нашего здоровья — не должен быть источником разногласий.

"Европа не может просто слушать"

В своем выступлении президент Ниинистё обратил внимание на кризис в Украине и международную напряженность.

В последнее время в политике великих держав происходят значительные изменения. Ниинистё считает, что ситуация серьезная и эпоха после холодной войны закончилась.

Особую озабоченность вызывает Россия. В декабре Россия предъявила США и НАТО ряд ультиматумов в отношении Европы и расширения НАТО.

– Они несовместимы с европейскими порядками безопасности. Сфер влияния не должно быть в 2020-х годах.

Полное равенство всех государств является основополагающим принципом, который должен соблюдаться всеми.

Ниинистё задается вопросом, почему США и Россия ведут дебаты без консультаций с ЕС. Он призывает ЕС играть более активную роль.

– Хотя вызов брошен США и НАТО, Европа теперь не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран-членов, включая Швецию и Финляндию, был поставлен под сомнение из-за пределов Союза. Это делает ЕС заинтересованной стороной. ЕС не должен довольствоваться лишь ролью координатора санкций.

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО, если так будет решено