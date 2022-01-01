Президент Финляндии: требования России к НАТО несовместимы с европейскими порядками безопасности(5)
Красной нитью новогоднего обращения президента Финляндии стала мысль о том, что различные мнения — это часть демократии, но разногласия, ведущие к расколу, приносят только вред, пишет Yle.
В своей новогодней речи президент республики Саули Ниинистё выделил четыре темы: коронакризис, политика безопасности, климатический кризис и проблемы молодежи.
Красной нитью обращения стала мысль о том, что различные мнения — это часть демократии, но разногласия, ведущие к расколу, приносят только вред. В первые дни пандемии все сплотились, но теперь усталость от ковида вызывает споры о масках, ограничениях и вакцинации.
Ниинистё подчеркивает, что пандемия длится почти два года и проверяет нас на прочность.
– Конечно, понятно, что новое явление порождает различные мнения, как об опасности пандемии, так и о том, как от нее защититься. Однако эти разногласия начали проявляться в виде раскола и распространения недоброжелательности. Объединяющий фактор — защита нашего здоровья — не должен быть источником разногласий.
"Европа не может просто слушать"
В своем выступлении президент Ниинистё обратил внимание на кризис в Украине и международную напряженность.
В последнее время в политике великих держав происходят значительные изменения. Ниинистё считает, что ситуация серьезная и эпоха после холодной войны закончилась.
Особую озабоченность вызывает Россия. В декабре Россия предъявила США и НАТО ряд ультиматумов в отношении Европы и расширения НАТО.
– Они несовместимы с европейскими порядками безопасности. Сфер влияния не должно быть в 2020-х годах.
Полное равенство всех государств является основополагающим принципом, который должен соблюдаться всеми.
Ниинистё задается вопросом, почему США и Россия ведут дебаты без консультаций с ЕС. Он призывает ЕС играть более активную роль.
– Хотя вызов брошен США и НАТО, Европа теперь не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран-членов, включая Швецию и Финляндию, был поставлен под сомнение из-за пределов Союза. Это делает ЕС заинтересованной стороной. ЕС не должен довольствоваться лишь ролью координатора санкций.
Финляндия может подать заявку на членство в НАТО, если так будет решено
Ниинистё считает, что к середине января мы будем мудрее и увидим, что выйдет из переговоров между Россией, США и НАТО. Для Финляндии важно, чтобы ОБСЕ на определенном этапе была включена во встречи.
В своем выступлении Ниинистё также повторил свой анализ ситуации относительно позиции Финляндии и возможного членства в НАТО. Во время своего визита в Финляндию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты и для Финляндии.
– Пространство для маневра и выбора Финляндии также включает возможность создания военного союза и подачи заявки на членство в НАТО, если мы так решим.
Трудное положение молодежи требует понимания со стороны взрослых
Из года в год в речах президента Ниинистё звучат слова озабоченности по поводу окружающей среды и молодого поколения. Он сам признается, что был частью поколения, у которого все постепенно менялось к лучшему. Сейчас ситуация изменилась.
Пандемия слишком сильно влияет на жизнь молодежи. Президент Ниинистё подчеркивает важность сострадания.
– Растущее недомогание, ухудшение здоровья и стагнация в уровне образовании — тревожные признаки. Родители, все мы, должны прислушаться к ним. Иногда только это помогает. Понимание и поддержка со стороны взрослого — это большой подарок для подростка.
Ниинистё завершает свое выступление словами надежды.
– Я заранее благодарю вас за то, что в этом году будет "больше доброй воли, больше желания понять друг друга и больше смирения перед высшими ценностями", как надеялся Таата Силланпяя.
"Таата" то есть Франс Эмиль Силланпяя — единственный финский писатель-лауреат Нобелевской премии.