За рубежом
01.01.2022, 14:50

Президент Финляндии: требования России к НАТО несовместимы с европейскими порядками безопасности

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Sauli Niinistö
Foto: Ilmar Saabas

Красной нитью новогоднего обращения президента Финляндии стала мысль о том, что различные мнения — это часть демократии, но разногласия, ведущие к расколу, приносят только вред, пишет Yle.

В своей новогодней речи президент республики Саули Ниинистё выделил четыре темы: коронакризис, политика безопасности, климатический кризис и проблемы молодежи.

Красной нитью обращения стала мысль о том, что различные мнения — это часть демократии, но разногласия, ведущие к расколу, приносят только вред. В первые дни пандемии все сплотились, но теперь усталость от ковида вызывает споры о масках, ограничениях и вакцинации.

Ниинистё подчеркивает, что пандемия длится почти два года и проверяет нас на прочность.

– Конечно, понятно, что новое явление порождает различные мнения, как об опасности пандемии, так и о том, как от нее защититься. Однако эти разногласия начали проявляться в виде раскола и распространения недоброжелательности. Объединяющий фактор — защита нашего здоровья — не должен быть источником разногласий.

"Европа не может просто слушать"

В своем выступлении президент Ниинистё обратил внимание на кризис в Украине и международную напряженность.

В последнее время в политике великих держав происходят значительные изменения. Ниинистё считает, что ситуация серьезная и эпоха после холодной войны закончилась.

Особую озабоченность вызывает Россия. В декабре Россия предъявила США и НАТО ряд ультиматумов в отношении Европы и расширения НАТО.

– Они несовместимы с европейскими порядками безопасности. Сфер влияния не должно быть в 2020-х годах.

Полное равенство всех государств является основополагающим принципом, который должен соблюдаться всеми.

Ниинистё задается вопросом, почему США и Россия ведут дебаты без консультаций с ЕС. Он призывает ЕС играть более активную роль.

– Хотя вызов брошен США и НАТО, Европа теперь не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран-членов, включая Швецию и Финляндию, был поставлен под сомнение из-за пределов Союза. Это делает ЕС заинтересованной стороной. ЕС не должен довольствоваться лишь ролью координатора санкций.

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО, если так будет решено

Ниинистё считает, что к середине января мы будем мудрее и увидим, что выйдет из переговоров между Россией, США и НАТО. Для Финляндии важно, чтобы ОБСЕ на определенном этапе была включена во встречи.

В своем выступлении Ниинистё также повторил свой анализ ситуации относительно позиции Финляндии и возможного членства в НАТО. Во время своего визита в Финляндию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО открыты и для Финляндии.

– Пространство для маневра и выбора Финляндии также включает возможность создания военного союза и подачи заявки на членство в НАТО, если мы так решим.

Трудное положение молодежи требует понимания со стороны взрослых

Из года в год в речах президента Ниинистё звучат слова озабоченности по поводу окружающей среды и молодого поколения. Он сам признается, что был частью поколения, у которого все постепенно менялось к лучшему. Сейчас ситуация изменилась.

Пандемия слишком сильно влияет на жизнь молодежи. Президент Ниинистё подчеркивает важность сострадания.

– Растущее недомогание, ухудшение здоровья и стагнация в уровне образовании — тревожные признаки. Родители, все мы, должны прислушаться к ним. Иногда только это помогает. Понимание и поддержка со стороны взрослого — это большой подарок для подростка.

Ниинистё завершает свое выступление словами надежды.

– Я заранее благодарю вас за то, что в этом году будет "больше доброй воли, больше желания понять друг друга и больше смирения перед высшими ценностями", как надеялся Таата Силланпяя.

"Таата" то есть Франс Эмиль Силланпяя — единственный финский писатель-лауреат Нобелевской премии.

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