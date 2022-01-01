Скончался один из самых знаменитых российских волейболистов, трехкратный призер Олимпийских игр

Вадим Хамутцких родился в Аше Челябинской области в 1969 году и начинал свою карьеру в челябинском "Торпедо" еще в союзном первенстве второй лиги. Звездные годы связующего пришлись на вторую половину 90-х и нулевые, когда он провел более 230 матчей за сборную России, становился призером Олимпийских игр в 2000, 2004 и 2008 годах, брал серебро чемпионата мира и Кубок мира, выигрывал Мировую лигу и еще 7 раз становился призером этого турнира, четырежды поднимался на пьедестал почета по итогам чемпионатов Европы. На клубном уровне 7 раз выигрывал чемпионат России и дважды — Лигу чемпионов.