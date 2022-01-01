Будет ли введен в Литве всеобщий карантин? Обстоятельства очень неблагоприятные

По словам министра, главный показатель — занятость коек в реанимации, если будет занято 240, то введут жесткий карантин. "Омикрон" заразнее чем штамм "дельта", однако, британское исследование показало, что в больницы попадает меньше больных. Точно ли власти готовятся к еще одному карантину и есть ли в этом необходимость?

Вирусолога Саулюса Чаплинскаса попросили оценить заявление ВОЗ о том, что "омикрон" очень опасен. Он сказал, что, к сожалению, нет единой реакции на новую опасность, поэтому разные страны ведут себя по-разному, а некоторые предпринимают хаотические действия, пытаясь остановить вирус.

"Несколько приостановить можно, но вирусы уже проникли в страны, пытались блокировать ЮАР, а вирус "приехал" из европейских стран" — сказал он.

Чаплинскас сказал, что за два года уже можно было создать такие системы, которые помогли бы жить в условиях поднимающихся волн.

"Мы до сих пор пытаемся сделать так, чтобы не было никакого ковида, это наивно до сих пор на это надеяться. Надо понимать, что вирус циркулировал и будет циркулировать на Земле. <…>. Сейчас задача — добиться не пандемического, а эндемического распространения. Но убрать источник заражения полностью мы не можем! Остановить распространение не можем, можем только приостановить. Можно ли достичь коллективного иммунитета? К сожалению, нет. Даже если много людей переболеет или привьются, будут вспышки. Привитые могут заболеть и передавать вирус другим. Да, они будут болеть легче и т.д.", — сказал профессор.

Он прокомментировал возможный карантин: "Не больше чем на 3 недели. Опираются на данные об инкубационном периоде. Теоретически думают, что если люди в это время будут общаться только в своем социальном пузыре, то прекратится инфекция среди бессимптомных носителей".