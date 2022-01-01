Техосмотр личных машин в России стал добровольным

В 2022 году техосмотр легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, перестал быть обязательным в России. Соответствующие поправки 30 декабря подписал президент Владимир Путин, они вступают в силу с момента официального опубликования.

От этой процедуры освободили владельцев автомобилей, которые пользуются ими исключительно для собственных нужд; они смогут пройти ее добровольно. Новые правила не распространяются на тех, кто пользуется личным транспортом в служебных целях, на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров.

Также техосмотр останется обязательным при постановке автомобиля на учет, либо при смене владельца, если возраст машины превышает четыре года, либо при внесении изменений в конструкцию и замене основных агрегатов автомобиля.

Документ исключает случаи, когда у водителя есть действительная диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД ставят под сомнение техническую исправность автомобиля и отправляют его на техосмотр. Это будет возможным только в случае очевидной технической неисправности. Также закон предполагает отказ от штрафов для владельцев личного транспорта, которые продолжают ездить без диагностической карты.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, после вступления закона в силу техосмотр перестанет быть обязательным для 50 млн транспортных средств в России.

Предложение отменить обязательный техосмотр для легковушек и мотоциклов впервые озвучили в МВД летом 2021 года. Опрошенные РБК эксперты положительно оценивали эту идею. В частности, они указывали на практику покупки сертификатов техосмотра. Кроме того, отмечали эксперты, послабления могут позволить полиции качественнее проверять машины из группы риска наступления тяжелых последствий при ДТП: грузовики, такси и автобусы.

Законопроект прошел третье чтение в Госдуме 22 декабря, затем его одобрил Совет Федерации.