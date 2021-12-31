Евгений Криштафович о новогоднем послании президента ЭР: в 2022-ом останутся и Путин, и Омикрон

"Идеальное новогоднее послание президента звучит, как тост. В то же время, оно не должно чрезмерно приукрашать действительность и быть излишне абстрактным.

Президент Алар Карис первую речь у ёлки посветил солидарности и любви, под впечатлением от слов молодой соотечественницы из Кохтла-Ярве Александры Вершининой, что всё начинается с любви. Классический способ завершить один кризисный год и вселить народу надежду в преддверии нового.

Ведь наступающий год тоже будет кризисным. Под звуки праздничного салюта не растворятся в воздухе, к сожалению, ни коронавирус, ни исходящая от режима Путина военная угроза. Нам с этими вызовами придётся жить, и справиться с ними возможно только сообща.

Элемент новогодней надежды кроется в том, что оба эти явления временные. Каким бы опасным и всепроникающим не был очередной штамм коронавируса, вакцины и новые лекарства постепенно справятся с ним, и, если вести себя грамотно, то есть неплохие шансы пережить самую тяжёлую и изматывающую пандемию, выпавшую на долю нашего поколения.

Какой бы сильной и устойчивой не казалась диктатура в России и Беларуси, постоянно угрожающих, то переброской через границу тысяч нелегальных иммигрантов, то захватом суверенной территории соседних держав – она тоже рано или поздно рассыплется.

Нам остаётся только принять это, а также следовать санитарным правилам (укреплять границу и готовность реагировать на гибридные угрозы), вакцинироваться (вводить санкции и снижать взаимозависимость от экономик нестабильных партнёров) и позволить иммунной системе (обществу в самих этих странах) справиться с патологией".