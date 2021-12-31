США и НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

”НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО — Россия, который пройдет 12 января”, — добавил он.

Блинкен сообщил, что вместе со Столтенбергом призывает Россию к переговорам с США по стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ. По его словам, НАТО готово к диалогу с Москвой, но ”едино в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины”.

Сообщения о том, что Россия наращивает военную силу на границе с Украиной, стали появляться в западных СМИ, включая The Washington Post и Politico, осенью, напоминает РБК.

Издания ссылались на данные разведки и спутниковые снимки. Агентство Associated Press передавало, что Россия планирует начать военные действия на Украине в начале 2022 года, направив туда 175 тыс. военных. В Кремле эти сведения отвергли, назвали их безосновательными и заявили, что Россия никому не угрожает. Президент Владимир Путин говорил, что именно НАТО предпринимает ”опасные попытки освоения украинской территории”.

По словам главы МИДа Сергея Лаврова, НАТО ”замахнулось на порог нашего дома”, с чем Россия не будет мириться. Путин также говорил, что США пришли с ракетами к ”порогу нашего дома”. Пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия в середине декабря направила альянсу и Соединенным Штатам.

Проекты договоренностей будут обсуждаться на переговорах между Россией и США в Женеве 10 января. В Белом доме заявили, что американская сторона может согласиться с какими-то из предложений России, но не с теми, что касаются НАТО.

Заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января в Брюсселе. Столтенберг исключил компромисс по вопросу вступления Украины в альянс. На 13 января запланирована встреча России и ОБСЕ.