Covid-19: что мы узнали о коронавирусе и пандемии за два года

Примерно через четыре месяца после объявления о вспышке Covid-19 Всемирная организация здравоохранения написала в " Твиттере ": "ФАКТ: COVID19 НЕ передается по воздуху".

2. Covid-19 распространяется по воздуху намного легче, чем мы думали

Исследования в области лечения с помощью мРНК ведутся десятилетиями, но вакцины против Covid-19 — это первый случай, когда они показали свою эффективность на практике. Эти успехи в дальнейшем могут изменить жизни миллионов людей.

Помимо потенциального создания вакцин от таких болезней, как ВИЧ , грипп и Зика , с помощью мРНК можно тренировать иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками и для создания белков, отсутствующих в клетках людей с муковисцидозом, или научить защитную систему больных с рассеянным склерозом не атаковать нервную систему.

Но мРНК можно использовать и другими способами.

Этот фрагмент не опасен, но иммунная система организма учится распознавать его, чтобы атаковать настоящий вирус Covid-19, если он попадет в организм.

Суть такова: берется небольшой фрагмент генетического кода, называемый мРНК, и покрывается жиром. Получившийся препарат вводится в организм, клетки которого поглощают его и используют как набор инструкций для производства нового материала.

Риск окупился. Ученые из Pfizer - BioNTech не только смогли разработать вакцину против Covd-19 быстрее, чем кто-либо другой, но и заложили основы целого ряда новых методов лечения с использованием аналогичной технологии.

Некоторые из фармацевтических компаний решили использовать новую технологию, ранее никогда не применявшуюся для создания вакцин — мРНК.

Почти сразу после начала пандемии ученые начали разрабатывать вакцину для защиты от Covid-19.

1. Вакцины мРНК работают, и их можно сделать очень быстро

Вот пять вещей, которые мы узнали с начала вспышки.

С того дня, 31 декабря 2019 года, мир изменился с невероятной скоростью — от того, как мы работаем, до доступных нам медицинских процедур.

"Еще в марте [2020 года] люди звонили мне, чтобы спросить, сколько времени нужно замачивать консервную банку с бобами в хлорке, прежде чем внести ее в дом, — рассказывает Паула Кэннон, заслуженный профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы им. Кека при Университете Южной Калифорнии . — С тех пор мы узнали, что вирус, передаваемый по воздуху в плохо вентилируемых помещениях людьми без масок, когда они разговаривают или просто дышат, — это причина большинства случаев заражения. Именно поэтому бары и рестораны так опасны".

Исследования выявили случаи, когда люди заражались ковидом от больных, находившихся на расстоянии более 2 метров, или побывав в помещении, в котором за некоторое время до этого находился зараженный человек.

В редакционной статье British Medical Journal говорится: "На близком расстоянии люди с большей вероятностью могут подвергнуться воздействию вируса, вдыхая его, по сравнению с крупными каплями, попадающими на глаза, ноздри или губы. Вероятность передачи SARS -CoV-2 через поверхности теперь считается сравнительно небольшой".

И не только.

Теперь ВОЗ заявляет, что вирус может распространяться через аэрозольную взвесь — частицы гораздо меньшего размера, которые остаются в воздухе намного дольше.

Появляется все больше доказательств того, что ковид передается не только через капли слюны или слизи, которые непродолжительное время находятся в воздухе после чихания или кашля, или при контакте с зараженной поверхностью.

Теперь взгляды врачей изменились, а ВОЗ утверждает, что ношение масок должно стать нормальным, обыденным делом.

"Мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны", — объясняла Мария Ван Керхове, технический руководитель программы ВОЗ по борьбе с Covid-19.

"Нет никаких конкретных доказательств того, что ношение масок несет какую-либо серьезную пользу", — говорил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.

В то время специалисты ВОЗ не советовали людям носить маски.

Мытье рук и обработку поверхностей никто не отменял, но теперь мы уделяем гораздо больше внимания ношению масок и вентиляции помещений.

3. Многие из нас теперь работают из дома, и это надолго



Во время пандемии миллионы людей по всему миру начали работать из дома.

Всего несколько лет назад с технической точки зрения такое было едва ли возможно. Однако пандемия показала, что, например, видеозвонки и видеоконференции — это не так сложно. Это наверняка скажется на том, как и где мы работаем.

Компания Twitter в мае 2020 года заявила: "Теперь сотрудники Twitter могут работать из дома всегда. Последние несколько месяцев доказали, что это вполне возможно".

В компании, правда, отметили, что это распространяется лишь на тех, чей вид работы позволяет не находиться в офисе.

Аналогичное заявление сделало в этом году руководство Facebook.

Работой из дома заинтересовались не только технологические гиганты.

Согласно опросу 1200 компаний, проведенному исследователями из Enterprise Technology Research, ожидалось, что в 2021 году процент работающих из дома на постоянной основе во всем мире удвоится (точных данных за 2021 год пока нет).

Глобальный опрос более 200 тыс. человек в 190 странах, проведенный компанией Boston Consulting, показал, что 89% опрошенных считают, что какую-то часть своей работы они будут выполнять из дома.

До пандемии этот показатель составлял всего 31%.

В это число входят и те, кто заняты в производстве и ручном труде: они надеются, что смогут выполнять хотя бы часть своей работы из дома.

Гибкий график, однако, доступен не всем. В первую очередь это касается занятых на низкооплачиваемых и низкоквалифицированных работах, на которых работа из дома невозможна. Это может еще больше усилить неравенство в обществе.

4. Пандемия сильнее всего ударила по наиболее уязвимым слоям общества



Пандемия продемонстрировала растущее расслоение общества.