31.12.2021, 23:25
Редакция RusDelfi поздравляет вас с Новым 2022 годом!(1)
Foto: Andres Putting
Редакция RusDelfi поздравляет вас с Новым 2022 годом! Спасибо, что вы нас читаете!
Дорогие друзья!
Здесь должен был бы находиться перечень наших главных статей за этот год, список наших с вами общих свершений, и много-много всяких добрых пожеланий: здоровья, счастья, любви и т.д. Но в канун Нового 2022 года мы решили поступить иначе. И желаем вам одного - будьте добрее друг к другу. Старый год показал, насколько всем нам этого не хватает.
Спасибо вам, что мы вместе.
Ваша редакция RusDelfi.
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