Редакция RusDelfi поздравляет вас с Новым 2022 годом!

Здесь должен был бы находиться перечень наших главных статей за этот год, список наших с вами общих свершений, и много-много всяких добрых пожеланий: здоровья, счастья, любви и т.д. Но в канун Нового 2022 года мы решили поступить иначе. И желаем вам одного - будьте добрее друг к другу. Старый год показал, насколько всем нам этого не хватает.