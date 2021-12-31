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31.12.2021, 23:25

Редакция RusDelfi поздравляет вас с Новым 2022 годом!

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Ilutulestik Raekoja platsil 14.02.2021
Foto: Andres Putting

Редакция RusDelfi поздравляет вас с Новым 2022 годом! Спасибо, что вы нас читаете!

Дорогие друзья!

Здесь должен был бы находиться перечень наших главных статей за этот год, список наших с вами общих свершений, и много-много всяких добрых пожеланий: здоровья, счастья, любви и т.д. Но в канун Нового 2022 года мы решили поступить иначе. И желаем вам одного - будьте добрее друг к другу. Старый год показал, насколько всем нам этого не хватает.

Спасибо вам, что мы вместе.

Ваша редакция RusDelfi.

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