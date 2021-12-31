Уроженец Маарду Кирилл Стеклов рассказал Delfi, как сборные России и Канады восприняли отмену чемпионата мира

Попасть на Молодежный чемпионат мира для уроженца Маарду Кирилла Стеклова было главной целью сезона. Но после нескольких туров группового этапа утром 30 декабря турнир отменили.

Кирилл, как в российской команде восприняли решение ИИХФ об отмене турнира?

Было сильное разочарование и опустошение внутри. Мы усердно работали, готовились месяц, за это время все очень сплотились, хотели пройти на турнире как можно дальше и, даже выиграть его. Безусловно, новость об отмене турнира была неприятна, но в то же время все понимали, что сейчас мы живем в такое время. Отменяются много матчей в разных видах спорта.

Где и как вы об этом узнали официально?

Мы готовились к игре против Словакии, за час до выезда нам сообщили, что игра не состоится. Совет ИИХФ во главе с президентом Люком Тардифом собрали экстренное совещание. Спустя пару часов нашу команду собрали в Zoom и сообщили, что чемпионат отменяется.

Обсуждали ли это с хоккеистами других команд?

С другими сборными мы не контактировали. Я списался с вратарем сборной Канады, так как играем в одной команде "Лондон Найтс". Для них это было сильным ударом, домашний чемпионат мира тем более. Они все были расстроены, так как очень хотели выиграть чемпионат мира на своем льду.

Как себя чувствует Матвей Мичков, у которого был положительный тест?

Скажу честно: я не знаю, да и никто не знает кроме нашего доктора. Мы все изолированы и находимся в номерах. Как я понял, он остается в Канаде еще 10 дней из-за положительного теста. Остальные ребята улетают домой.

Что будете делать теперь?

Я остаюсь в Канаде, так как буду доигрывать сезон за "Лондон Найтс". В КХЛ осталось мало матчей (7 игр), будет пауза из-за олимпиады. Генеральный менеджер "Витязя" понял ситуацию и отпустил играть в Канаду. Я доиграю сезон в молодежной хоккейной лиге в Канаде, нам еще 4 месяца играть. В следующем сезоне буду снова играть за "Витязь".

Сможете ли воспользоваться неожиданным перерывом и заглянуть в родную Эстонию?