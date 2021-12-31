Дочь магната, светская львица и растлительница малолетних. Кто такая Гислейн Максвелл?

Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году в семье ныне покойного британского медиамагната Роберта Максвелла. Через три дня после рождения девочки ее 15-летний брат Майкл попал в автоаварию и впал в кому, в которой находился последующие семь лет.

Опустошенные горем родители едва обращали внимание на дочку, признавалась позже в мемуарах мать Гислейн. Впоследствии родители стали пытаться как-то компенсировать то, что раньше совсем не уделяли дочери внимание. В итоге, как считает мать, Гислейн стала избалованной.

"Жестокий отец"

В семье Максвеллов было девять детей. Но любимицей отца стала именно младшая дочь — Гислейн. Он даже назвал свою роскошную яхту в ее честь — "Лэди Гислейн". При этом отец периодически впадал в ярость и срывал злость на детях, в том числе и на дочке.

Биограф Джон Престон описывает Роберта Максвелла как жестокого отца, который издевался над своими детьми как физически, так и психологически.

Отец периодически усаживал детей за стол и расспрашивал их о геополитике и планах на будущее. Если Роберту не нравились ответы, он легко мог довести детей до слез.

"Он бил нас ремнем — как девочек, так и мальчиков", — рассказал биографам Иэн Максвелл, один из сыновей медиамагната.

Отец возлагал на Гислейн большие надежды. Он надеялся выдать ее замуж за Джона Кеннеди-младшего.

После школы Гислейн поступила в Оксфордский университет, где изучала современную историю и языки.

"Даже когда она еще была студенткой, было совершенно ясно, что ее интересуют власть и деньги, — говорит писательница Анна Пастернак, которая училась в Оксфорде и вращалась в тех же социальных кругах, что и Гислейн. — Она была одной из тех людей на вечеринках, которые, обнимая тебя, всегда заглядывали тебе через плечо, чтобы посмотреть, нет ли там кого-то более могущественного или более интересного".

После университета Гислейн начала работать директором футбольного клуба "Оксфорд Юнайтед", которым владел ее отец.