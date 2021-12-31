Беседа Байдена и Путина: США призывают к дипломатии, Россия требует не разговоров, а результатов

"Он упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых многие говорят на Западе. Эта тема обсуждалась и в предыдущем разговоре 7 декабря. На это наш президент дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений", — цитирует Ушакова РИА Новости.

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков рассказал журналистам, что президент Байден вновь пригрозил Путину масштабными санкциями в случае вторжения в Украину.

Представитель Белого дома также сообщил, что перед этим разговором президент Байден совещался с лидерами разных стран Европы, а госсекретарь Энтони Блинкен созванивался с украинским руководством.

"Президент Байден обрисовал два пути, два варианта американского подхода, которые будут зависеть от действий России. Один — путь дипломатии. Второй — сдерживание (России), включая [..] серьезную экономическую цену и коррекцию расположения сил НАТО, а также дополнительную помощь Украине", — передает слова этого чиновника корреспондент Би-би-си в Белом доме.

Высокопоставленный представитель Белого дома, разговаривая с журналистам на условиях анонимности, добавил к пресс-релизу Псаки, что Байден говорил также об усилении восточного фланга НАТО и помощи Украине.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден выступил за разрешение конфликта путем переговоров, которые начнутся в январе по трем линиям: двусторонние переговоры США и России в Женеве, Совет НАТО-Россия и переговоры в рамках ОБСЕ , но подчеркнул, что прогресс на этих переговорах может быть достигнут только в случае деэскалации обстановки вокруг Украины.

"Он разъяснил, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вновь вторгнется в Украину", — говорится в кратком заявлении Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после разговора объявила, что Джо Байден вновь призвал Россию к деэскалации конфликта с Украиной.

В январе США и Европа начнут обсуждать с Россией ее требования остановить расширение НАТО .

Кроме того, по словам Ушакова, Байден "четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения". Ни о каких подобных планах США ничего не было официально известно и до разговора президентов.

По словам Ушакова, Путин сказал Байдену, что переговоры "не должны перерасти в болтовню", и что Россия ждет от них конкретных результатов, причем быстро.

"Посмотрим, как пойдут переговоры — день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы", — цитирует помощника Путина РИА Новости.

Беседа началась на пять минут позже запланированного, в 23:35 по московскому времени (20:35 по Лондону) и продолжалась 50 минут.

Чего добивается Кремль?

Это была уже вторая беседа Владимира Путина и Джо Байдена с начала декабря. С предложением о разговоре выступила российская сторона.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Фил О'Донахью, факт проведения уже второго разговора двух лидеров за последний месяц служит ярким свидетельством серьезности событий, касающихся Украины.

В начале месяца президенты уже разговаривали два часа в формате видеоконференции. Байден тогда предупредил Путина, что Запад примет "строгие экономические и другие меры", если Россия вторгнется на Украину. Путин в ответ потребовал гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток.

17 декабря российский МИД разместил на своем сайте в открытом доступе проект соглашений с США и странами НАТО, в котором Москва прямо предлагает юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины, а также других стран, входивших в состав СССР.

Россия, как следует из проекта, ожидает от НАТО отказа от любой военной деятельности на территории государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от военного сотрудничества с ними, отказа от размещения ракет малой и средней дальности вблизи России и от ведения в остальных частях мира такой военной деятельности, которую Россия посчитала бы угрозой своей национальной безопасности.