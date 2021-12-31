31.12.2021, 15:35
Зачем нужны маски, если все больше людей вакцинированы?
Foto: Andres Putting
Про маски твердят снова и снова: их нужно носить, чтобы снизить риск заражения. Есть люди, которых терзают сомнения и вопросы: зачем же нужно их носить? И никто им не может объяснить. Команда проекта "Докопаемся до правды" попробует.
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Публикации подобные этой встречаются в соцсетях и спустя два года пандемии. Окончательно все сомнения развеивает крупное научное исследование, совместная работа ученых из Австралии, Китая и Соединенного Королевства. Задача исследования - доказать эффективность мер по снижению передачи, заболеваемости и уровня смертности от covid-19. Согласно их данным ношение маски на 53% уменьшает вероятность заражения, а если еще и регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, то вероятность снижается еще больше.
Напомним, как происходит трансмиссия вируса: сам он по воздуху не летает, его переносят частицы воды, вот их и помогает удерживать маска.
К сожалению, ни одна вакцина не дает 100% защиты, поэтому необходима дополнительная предосторожность.
Напомним, как происходит трансмиссия вируса: сам он по воздуху не летает, его переносят частицы воды, вот их и помогает удерживать маска.
К сожалению, ни одна вакцина не дает 100% защиты, поэтому необходима дополнительная предосторожность.
Однако есть и хорошие новости о коронавирусе: "омикрон" вызывает более мягкое течение болезни, а в США допущены первые таблетки от коронавируса.
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