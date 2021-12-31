Зачем нужны маски, если все больше людей вакцинированы?

Про маски твердят снова и снова: их нужно носить, чтобы снизить риск заражения. Есть люди, которых терзают сомнения и вопросы: зачем же нужно их носить? И никто им не может объяснить. Команда проекта "Докопаемся до правды" попробует.



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