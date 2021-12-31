Как президент Путин вводит в заблуждение свою аудиторию
Большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась неделю назад, а медиа всего мира продолжают обсуждать фейки, которыми поделился президент РФ. Блог "Докопаемся до правды" просто не мог пройти мимо и выделил три главных, на наш взгляд, попытки российского лидера ввести в заблуждение свою аудиторию.
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Фейк 1. НАТО обещало не расширяться
"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы, — произнес на своей пресс-конференции 23 декабря 2021 года Владимир Путин. — Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули!".
Путин не в первый раз ссылается на устные обещания, которые якобы давали лидеры США и ФРГ советскому руководству во время объединения Германии в 1990 году. Однако наличие таких обещаний декларируется лишь российской стороной и противоречит уставу НАТО и Хельсинскому соглашению 1975 года, согласно которому каждая страна имеет право сама определять свою безопасность. Никаких письменных договоренностей на эту тему не существует, а непосредственный участник тех событий с советской стороны — первый и последний президент СССР Михаил Горбачев — высказывался о событиях весьма противоречиво: то подтверждал наличие таких договоренностей, то опровергал их.
Аналитики считают, что процесс расширения НАТО был запущен в апреле 1993 года (к тому времени уже никакого СССР не существовало, а Михаил Горбачев стал обычным пенсионером), когда на церемонии открытия Музея Холокоста в Вашингтоне Вацлав Гавел и Лех Валенса, по словам журналистов, "зажали в угол" только что сменившего Буша Билла Клинтона и стали убеждать принять их страны в НАТО, утверждает BBC.
Фейк 2. Украину создал Ленин
"Как Украина-то складывалась? Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз"
Даже если не говорить про Киевскую Русь и Запорожскую Сечь, то Украинская Народная республика была создана в ноябре 1917 года — после свержения правительства Александра Керенского — за четыре с лишним года до появления СССР. По условиям Брестского мира ее независимость признала и Советская Россия.
К слову, вскоре о независимости вскоре объявили и многие другие страны, еще недавно бывшие регионами Российской Империи: например, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша. Им, с оружием в руках удалось отстоять свою независимость, а вот Украина была захвачена Красной Армией и вскоре насильственно советизирована. Такая же участь ждала Азербайджан, Армению, Грузию и многие другие будущие республики Советского Союза.
Зачем Путину отрицать общеизвестные исторические факты? "Посыл, что Украину создал Ленин девальвирует статус Украины, как самостоятельного государства, делая ее всего лишь правопреемницей одноименной советской республики. Именно в таком статусе Кремль и продолжает рассматривать эту территорию", — считает телеканал "Настоящее время".
Фейк 3. В Германии низкий уровень вакцинации
"Возьмите некоторые европейские страны. Они тоже переживают по поводу низкого уровня вакцинации, скажем, в Федеративной Республике Германия. В стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения".
Сравним долю полностью вакцинированного населения в России (44%) и в Германии (70%). Конечно, в ФРГ могут переживать относительно 30 невакцинированных процентов, но низким уровень вакцинации, особенно на фоне России никак не назовешь. К слову, в Эстонии полностью вакцинированы около 62% населения. Россия же является одной из наименее вакцинированных стран Европы, наряду с Болгарией и Украиной.
В конце ноября "Ведомости" написали, что смертность в России стала рекордной со времен войны В период с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн россиян. Прежний антирекорд по числу умерших был в 2003 г., когда ушло из жизни 2,37 млн человек, а худшие показатели по убыли – в 2000 г., когда страна потеряла 958 532 человека. Однако президент РФ предпочел говорить о том, какой низкий уровень вакцинации в Германии.
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