Как президент Путин вводит в заблуждение свою аудиторию

Фейк 1. НАТО обещало не расширяться



"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы, — произнес на своей пресс-конференции 23 декабря 2021 года Владимир Путин. — Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули!".

Путин не в первый раз ссылается на устные обещания, которые якобы давали лидеры США и ФРГ советскому руководству во время объединения Германии в 1990 году. Однако наличие таких обещаний декларируется лишь российской стороной и противоречит уставу НАТО и Хельсинскому соглашению 1975 года, согласно которому каждая страна имеет право сама определять свою безопасность. Никаких письменных договоренностей на эту тему не существует, а непосредственный участник тех событий с советской стороны — первый и последний президент СССР Михаил Горбачев — высказывался о событиях весьма противоречиво: то подтверждал наличие таких договоренностей, то опровергал их.

Аналитики считают, что процесс расширения НАТО был запущен в апреле 1993 года (к тому времени уже никакого СССР не существовало, а Михаил Горбачев стал обычным пенсионером), когда на церемонии открытия Музея Холокоста в Вашингтоне Вацлав Гавел и Лех Валенса, по словам журналистов, "зажали в угол" только что сменившего Буша Билла Клинтона и стали убеждать принять их страны в НАТО, утверждает BBC.

Фейк 2. Украину создал Ленин



"Как Украина-то складывалась? Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз"

Даже если не говорить про Киевскую Русь и Запорожскую Сечь, то Украинская Народная республика была создана в ноябре 1917 года — после свержения правительства Александра Керенского — за четыре с лишним года до появления СССР. По условиям Брестского мира ее независимость признала и Советская Россия.