Жена российского вратаря выложила обжигающее фото топлес

Свои фото топлес Ксения Песьякова прокомментировала коротким, но емким словом "жара".

В комментариях пользователи не стеснялись в комплиментах.

Мама миа,двумя руками телефон держу🤦‍♂️🔞💪

Огонь 🤙🤝

Впрочем, были и другие мнения. Например, такое.

Ксения, милая!! Вам это не идёт. Простите.

Сергей познакомился с Ксенией в 2008 году, когда играл за «Шинник». В 2014-м пара сыграла свадьбу. Ксения и Сергей воспитывают двух детей – Полину и Артема. Кстати, есть в инстаграме Ксении и фото с нарвитянкой Дарьей Карпиной, женой недавнего тренера "Ростова". Правда, они куда более скромные.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.