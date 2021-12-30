Жена российского вратаря выложила обжигающее фото топлес
Жена вратаря футбольного "Ростова" Сергея Песьякова Ксения выложила три фото из Пунта-Каны, где она проводит отпуск вместе с мужем.
Свои фото топлес Ксения Песьякова прокомментировала коротким, но емким словом "жара".
В комментариях пользователи не стеснялись в комплиментах.
Мама миа,двумя руками телефон держу🤦♂️🔞💪
Огонь 🤙🤝
Впрочем, были и другие мнения. Например, такое.
Ксения, милая!! Вам это не идёт. Простите.
Сергей познакомился с Ксенией в 2008 году, когда играл за «Шинник». В 2014-м пара сыграла свадьбу. Ксения и Сергей воспитывают двух детей – Полину и Артема. Кстати, есть в инстаграме Ксении и фото с нарвитянкой Дарьей Карпиной, женой недавнего тренера "Ростова". Правда, они куда более скромные.
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