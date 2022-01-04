Ирина Эмбрих в благодарственной речи: "Для интриги… Увидимся в Париже!"

Речь Эмбрих была не очень длинной, так что пусть здесь она будет изложена полностью.

Поначалу публика аплодировала стоявшей в зале фехтовальщице и не давала говорить Эмбрих. Когда зал наконец затих, Эмбрих сказала: "Это чувство гордости. У меня была очень долгая карьера и спасибо команде. Я благодарна и дорожу всеми, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры. Желаю вам удачного нового спортивного года. А для интриги: до встречи на Олимпиаде в Париже!"

В любом случае Delfi спросило у Эмбрих, не означает ли разговор о ее карьере то, что она собирается ее заканчивать. "Я сказал, что у меня была длинная карьера, но закончилась она или нет, этот вопрос пока остается открытым".

Мы также поинтересовались, какой момент "золотого" олимпийского дня в Токио она запомнила больше всего, Эмбрих ответил: "Это было прекрасное чувство, когда на экране оставалось всего несколько секунд и победа была уже в наших руках. Возникали мысли, а действительно ли золотые медали у нас? Весь день был интересным и трудным, но в то же время эмоциональным".

Эмбрих сражалась только в финальном раунде, иначе она не выиграла бы медаль. "Этот план был разработан заранее — либо раньше, либо только в последнем раунде, но такое решение было принято позже. Все зависело от того, как идут дела у других. Если бы никто не вышел, обмен произошел бы раньше".

Среди фехтовальщиков также была еще одна горячая тема для эстонской публики на церемонии объявления лучших спортсменов Эстонии. В Eesti Ekspress была опубликована статья, объясняющая предысторию ссор, из которой выяснилось, что Кайдо Кааберма, которого предыдущее правление федерации пыталось заменить, организовав конкурс.

На это Эмбрих сказала: "Это не делает нас сильнее, а просто разрушает нас".