Природоведение
30.12.2021, 13:30

ВИДЕО | Умилительное зрелище: олененок со своей мамой пришли на кормовую площадку

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Тийт Хунт, RMK
ФОТО: Screenshot YouTube

Вчера ночью и рано утром на кормовую площадку приходила олениха со своим милым олененком. Это событие заслуживает внимания, так как раньше увидеть олененка настолько близко от камеры RMK не удавалось.

Если оленята и попадают в такие места, то обычно скромно стоят где-нибудь подальше, их едва можно заметить на краю площадки.

Внимательные зрители заметили, что в последние дни оленей стало существенно больше, появились и те, кого раньше здесь не видели. В течение вечера удалось насчитать более тридцати разных самцов, а также увидеть еще несколько самок и олененка.

На видео заметно, что самцы оленей не особенно проявляют отцовскую заботу и стараются оттолкнуть милое животное на ”безопасное расстояние” от себя. Однако упорству олененка можно позавидовать — он не сильно расстраивается по этому поводу, сохраняет спокойствие и не сдает позиции.

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