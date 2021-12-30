Американский профессор составил для Delfi список мировых кошмаров-2022



Эдвард Родес — профессор факультета политики и госуправления Университета им. Джорджа Мейсона. Специализируется на изучении американской внешней и внутренней политики безопасности. Он проводил исследования или преподавал в университетах Принстона, Гарварда, Стэнфорда и Корнела. Тесно связан со странами Балтии на личном уровне — женат на эстонке и полгода преподавал в Латвийском университете по программе Fulbright.

"Моя способность правильно предсказывать будущее всегда была потрясающе низкой, — сразу предупреждает профессор Родес. — Если бы мои прогнозы оправдались, у нас впереди было бы 20 лет холодной войны, кандидатура Дональда Трампа в президенты в 2016 году выдохлась уже на первых трех-четырех неделях, НАТО никогда бы не расширилось за пределы польской границы, Великобритания по-прежнему была бы членом ЕС, а Болгария никогда бы им не была. Я жду — и надеюсь — что мои прогнозы на 2022 год, которые я сделаю ниже, окажутся полностью неверными. Зато какую радость это может принести в ретроспективе, когда 2022 год будет благополучно завершен".