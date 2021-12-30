Кина не будет, электричество кончилось: молодежный чемпионат мира в Канаде отменен

С каждым годом понять реальное положение дел в мировом хоккее становится все труднее. Кубки мира не проводятся, Олимпиады бойкотируются, а составы команд на взрослом чемпионате мира почти всегда можно оценивать по-разному. Но по-настоящему сильными эти составы не были на ЧМ уже давно.

Мне не нравилось то, что происходило за последние пару месяцев в НХЛ. Вдруг ни с того, ни с его арены начали ломиться как в доковидные времена, народ трибунах сидит без масок и дует пиво — что происходит? Неужели именно США и Канада — это те самые две страны, которые победили пандемию?

Ситуация стала меняться в декабре. Ковид-протоколы пополнялись регулярно, а когда счет игроков на десятки игроков, то было принято решение сезон приостановить, благо, что как раз подоспело католическое Рождество.

Но глобально эту ситуацию не поменяло — в НХЛ полно игроков, которые не могут выходить на лед из-за карантинных мер. Сезон там возобновился позавчера, когда из четырех запланированных матчей состоялось три. Сегодня в программе лиги одиннадцать матчей, но по факту будет сыграно лишь шесть. Не убеждает вообще.

Первой ласточкой к будущей отмене МЧМ, только не смейтесь, стал предновогодний, адски древний турнир под названием Кубок Шпенглера.

Признаться, я его обожаю. Смешная формула проведения, в составе участников железно должен быть швейцарский ”Давос” как организатор и, внимание, сборная Канады.

В любом, самом убитом составе, но Канада должна быть всегда. И вот Канада отказывается. Приходится переделывать календарь и внедрять туда, о ужас, сборную Берна.

Кто за нее играет и как бы это все в итоге выглядело, нам уже было узнать не суждено.

После двух технарей на МЧМ стало очевидно — это конец. Любой технарь — это как правило форс-мажор. Любой форс-мажор на коротком турнире — проблема вдвойне. Переносить матчи некуда, в таблице тесно, сразу найдутся униженные и оскорбленные, отсюда остается один выход — отмена. Что и было сделано.