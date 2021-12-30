Кина не будет, электричество кончилось: молодежный чемпионат мира в Канаде отменен
С каждым годом понять реальное положение дел в мировом хоккее становится все труднее. Кубки мира не проводятся, Олимпиады бойкотируются, а составы команд на взрослом чемпионате мира почти всегда можно оценивать по-разному. Но по-настоящему сильными эти составы не были на ЧМ уже давно.
Мне не нравилось то, что происходило за последние пару месяцев в НХЛ. Вдруг ни с того, ни с его арены начали ломиться как в доковидные времена, народ трибунах сидит без масок и дует пиво — что происходит? Неужели именно США и Канада — это те самые две страны, которые победили пандемию?
Ситуация стала меняться в декабре. Ковид-протоколы пополнялись регулярно, а когда счет игроков на десятки игроков, то было принято решение сезон приостановить, благо, что как раз подоспело католическое Рождество.
Но глобально эту ситуацию не поменяло — в НХЛ полно игроков, которые не могут выходить на лед из-за карантинных мер. Сезон там возобновился позавчера, когда из четырех запланированных матчей состоялось три. Сегодня в программе лиги одиннадцать матчей, но по факту будет сыграно лишь шесть. Не убеждает вообще.
Первой ласточкой к будущей отмене МЧМ, только не смейтесь, стал предновогодний, адски древний турнир под названием Кубок Шпенглера.
Признаться, я его обожаю. Смешная формула проведения, в составе участников железно должен быть швейцарский ”Давос” как организатор и, внимание, сборная Канады.
В любом, самом убитом составе, но Канада должна быть всегда. И вот Канада отказывается. Приходится переделывать календарь и внедрять туда, о ужас, сборную Берна.
Кто за нее играет и как бы это все в итоге выглядело, нам уже было узнать не суждено.
После двух технарей на МЧМ стало очевидно — это конец. Любой технарь — это как правило форс-мажор. Любой форс-мажор на коротком турнире — проблема вдвойне. Переносить матчи некуда, в таблице тесно, сразу найдутся униженные и оскорбленные, отсюда остается один выход — отмена. Что и было сделано.
Кто-то говорит про позор, а кто-то про заговор. Не склонен радикально оценивать ситуацию, находясь в стороне, я просто констатирую главное и печальное: с каждым годом сопоставить силы в мировом хоккее все сложнее. Каждый сидит в своем пузыре: НХЛ, КХЛ, Европа.
Уж если такой машине как Макдэвид надоело всех направо и налево дубасить в НХЛ, то что говорить о простых болельщиках?
***
Пандемия и все, что с ней связанно — не слишком удачное время для реформ. Но они необходимы, если еще в мировом хозяйстве остался хотя бы один человек, думающий не только рекламных контрактах, а о болельщиках.
Полиграф Полиграфович Шариков в свое время предлагал в свое время взять всё и поделить. Я предлагаю сделать еще проще, а именно:
- Раз в четыре года проводить Олимпиаду
- Раз в четыре года проводить Кубок Мира (не в олимпийские года)
- В остальные два года проводить ЧМ
- Выкинуть иностранные команды из КХЛ и принять участие в ежегодной европейской Лиге чемпионов
- Сроки проведения МЧМ и ЮЧМ остаются без изменений
Утопия? Да ничего подобного. Было бы желание.
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