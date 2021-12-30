Суд признал экс-подругу Эпштейна виновной в секс-преступлениях

Бывшую подругу покойного американского миллионера Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в среду, 29 декабря, суд в США признал виновной в пособничестве при сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Таким образом, жюри присяжных посчитало доказанным, что в период с 1994 по 2004 год Максвелл, которой сегодня 60 лет, рекрутировала для Эпштейна четырех девушек-подростков, которых он склонил к действиям сексуального характера.

Гислейн Максвелл — дочь известного британского предпринимателя Роберта Максвелла. В 1990-е годы она и Джеффри Эпштейн находились в близких отношениях.

На процессе против нее выступили четыре женщины, две из которых рассказали, что стали жертвами Эпштейна в 14-летнем возрасте. Одна из давших показания заявила, что Гислейн Максвелл принимала участие в ее сексуальных контактах с миллионером. Кроме того, на суде были представлены документы, из которых следовало, что Максвелл получила от Эпштейна миллионы долларов.

Предположительно, мультимиллионер Джеффри Эпштейн в течение многих лет совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками и молодыми женщинами и подстрекал их к занятию проституцией.

Известный финансист был арестован в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. По выдвинутым против него обвинениям ему грозило до 45 лет тюрьмы. В число друзей Эпштейна входили бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.