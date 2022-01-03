В России опровергли запрет мусульманам участвовать в Олимпиаде

На официальном сайте Духовного управления мусульман Российской Федерации появилось опровержение документа, который говорил о запрете участия мусульман в предстоящей Олимпиаде в Пекине.

”В сети появился документ — заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащий призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, а также Верховные муфтии еще ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности.

Примечательно, что после телефонных переговоров с офисами Верховного муфтия Египта шейха Шауки Алляма, Верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и др., было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу”, — сказано в заявлении.