СМИ: Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Об этом ТАСС сообщил источник.

Турнир с лучшими молодыми хоккеистами планеты начал рассыпаться на глазах ещё накануне, тогда техническое поражение в матче с командой Швейцарии было засчитано действующему чемпиону мира — сборной США.

Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США — Швейцария, Чехия — Финляндия, Россия — Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.

Срыв одной встречи ещё давал возможность для продолжения турнира, но начало четвёртого игрового дня у организаторов МЧМ откровенно не задалось. Сначала появилась информация о коронавирусе в стане сборной Чехии, за что она была наказана техническим поражением в матче с командой Австрии. А затем ударило и по сборной России.

"Турнир отменен", — сказал источник.

Официального объявления об отмене турнира пока не было.

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