Правда ли, что за 2021 год из-за побочных эффектов от вакцинации умерли 108 профессиональных футболистов?

В вопросе нашей подписчицы, по всей видимости, имеется ввиду сообщения, в которых рассказывают о резком скачке количества смертей среди профессиональных спортсменов.

Подобные посты о небывалом росте смертности среди футболистов уже развенчивали фактчекеры из Reuters и Lead Stories. В последнее время журналисты из Associated Press, FactCheck.org, PolitiFact разобрали несколько похожих историй.

”Сто восемь молодых и здоровых игроков за шесть месяцев!” гласит скриншот, которым поделились почти 700 раз.

В видео на портале Бичут еще более жесткие высказывания: ”Давайте просто представим, что они не принимали участие в фармацевтическом эксперименте, у которого нет долгосрочных данных. Давайте представим, что этого не происходит. Все, чтобы мы могли сказать, что эти так называемые антиваксеры были неправы”.

Число 108 первоначально появилось в статье на иврите в Real Time News, веб-сайте, который описывает себя как медиа-организацию с ”глубоким пониманием миссии и желанием вызвать фундаментальные изменения в общественном сознании”. В статье, опубликованной 13 ноября, автор утверждает, что с декабря 2020 года погибли 108 ”профессиональных спортсменов, тренеров, спортсменов колледжей и молодежи”, поименный список был также приведен.

Журналисты Reuters изучили список: оказалось, он был составлен на основе новостных сообщений о смерти 108 человек в возрасте от 12 до 64 лет во всем мире.

Среди видов спорта, упомянутых в списке, не только футбол: американский футбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, балет, бейсбол, баскетбол, бодибилдинг, бокс, гребля на каноэ, крикет, велоспорт, хоккей на траве, волейбол, гандбол, хоккей с шайбой, регби, настольный теннис, теннис, волейбол и тяжелая атлетика.

Включены различные спортивные уровни: профессиональный, полупрофессиональный, любительский, пенсионер, молодежь (до 15 лет), средняя школа и колледж. В список попали также кэдди (помощник гольфиста, который носит клюшки) и врач, который умер во время бега трусцой.