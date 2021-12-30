Правда ли, что за 2021 год из-за побочных эффектов от вакцинации умерли 108 профессиональных футболистов?
В нашем Telegram канале (подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить) задали вопрос о широко распространившемся утверждения о том, что в 2021 году скончались 108 спортсменов, связано ли это с вакциной?
В вопросе нашей подписчицы, по всей видимости, имеется ввиду сообщения, в которых рассказывают о резком скачке количества смертей среди профессиональных спортсменов.
Подобные посты о небывалом росте смертности среди футболистов уже развенчивали фактчекеры из Reuters и Lead Stories. В последнее время журналисты из Associated Press, FactCheck.org, PolitiFact разобрали несколько похожих историй.
”Сто восемь молодых и здоровых игроков за шесть месяцев!” гласит скриншот, которым поделились почти 700 раз.
В видео на портале Бичут еще более жесткие высказывания: ”Давайте просто представим, что они не принимали участие в фармацевтическом эксперименте, у которого нет долгосрочных данных. Давайте представим, что этого не происходит. Все, чтобы мы могли сказать, что эти так называемые антиваксеры были неправы”.
Число 108 первоначально появилось в статье на иврите в Real Time News, веб-сайте, который описывает себя как медиа-организацию с ”глубоким пониманием миссии и желанием вызвать фундаментальные изменения в общественном сознании”. В статье, опубликованной 13 ноября, автор утверждает, что с декабря 2020 года погибли 108 ”профессиональных спортсменов, тренеров, спортсменов колледжей и молодежи”, поименный список был также приведен.
Журналисты Reuters изучили список: оказалось, он был составлен на основе новостных сообщений о смерти 108 человек в возрасте от 12 до 64 лет во всем мире.
Среди видов спорта, упомянутых в списке, не только футбол: американский футбол, стрельба из лука, легкая атлетика, бадминтон, балет, бейсбол, баскетбол, бодибилдинг, бокс, гребля на каноэ, крикет, велоспорт, хоккей на траве, волейбол, гандбол, хоккей с шайбой, регби, настольный теннис, теннис, волейбол и тяжелая атлетика.
Включены различные спортивные уровни: профессиональный, полупрофессиональный, любительский, пенсионер, молодежь (до 15 лет), средняя школа и колледж. В список попали также кэдди (помощник гольфиста, который носит клюшки) и врач, который умер во время бега трусцой.
В статье Real Time News автор говорит, что большинство из 108 смертей были ”связаны с болезнями сердца”, и подчеркивает, что они произошли после старта глобальной вакцинации против COVID-19. В материале добавлено: "Эта большая цифра говорит сама за себя и рассказывает совершенно иную историю, чем мантра, которую повторяют СМИ, согласно которой спортсмены, которые отказываются делать прививки, являются лишь горсткой ”противников вакцинации”.
Журналисты Reuters изучили сообщения прессы, по которым составлен список. В 53 случаях (то есть в почти половине!) была указана причина смерти. К ним относятся сердечные приступы, вызванные ранее известными или неизвестными сердечными заболеваниями, в то время как другие включали предшествующие инфекции COVID-19, церебральную аневризму, черепно-мозговую травму, аварию на мотоцикле, одно самоубийство, два предполагаемых суицида, тепловой удар и редкую аномалию коронарной артерии.
Более того, один случай был зарегистрирован еще в августе 2019 года, до пандемии, а семья подтвердила, что их родственник не был вакцинирован. Некоторые из перечисленных смертей также произошли до развертывания вакцинации для соответствующих возрастных групп в их странах. Три случая действительно связаны с предположениями о связи с вакциной, но это не подтверждено.
Д-р Джун Рейн, исполнительный директор Британского агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA), сказала, что миокардит и перикардит остаются ”очень редким потенциальным риском” с вакцинами Pfizer и Moderna, но спортивные нагрузки не рассматривались как усиливающие риск факторы.
Агентство Reuters связалось с международными федерациями футбола, регби, гандбола, баскетбола, крикета, тяжёлой и легкой атлетики и других видов спорта, а также с ассоциациями, занимающимися студенческим спортом в США. В своих ответах эти организации сообщили, что, по их данным, никакого резкого роста смертности среди спортсменов в 2021 году не наблюдается. Им оказались неизвестны и случаи смерти после вакцинации от COVID-19. Представители благотворительной организации Cardiac Risk in the Young подчеркнули, что упомянутые в списке внезапные смерти юношей и девушек из-за проблем с сердцем — это, к сожалению, не редкость.
И указали на данные, опубликованные в 2008 г., согласно которым только в Соединенном Королевстве каждую неделю умирают 12 ”явно здоровых и здоровых” молодых людей (в возрасте 35 лет и младше) от недиагностированных сердечных заболеваний.
Вывод: Ложное утверждение, нет доказательств. Утверждения о том, что в 2021 году погибли 108 футболистов ФИФА, основаны на списке смертей в израильской новостной статье. Список не доказывает общей связи между смертями спортсменов и вакцинами от COVID-19.
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