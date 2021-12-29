В Ида-Вируской центральной больнице начинает работу первый в Эстонии кабинет болезней печени

Частота проявления болезней печени в мире и Эстонии в частности, к сожалению, растет. Вредные привычки, прежде всего, алкоголь, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес создают благоприятную почву для распространения заболеваний печени. Безусловно, свою роль играют также вирусы печени, против которых сегодня имеются даже очень эффективные лекарства. Существует также целый ряд заболеваний печени, диагностировать которые уже сложнее, и здесь требуется посещение гастроэнтеролога.

В январе 2022 года в Ида-Вируской центральной больнице открывается кабинет болезней печени, где начнет принимать пациентов гастроэнтеролог доктор Трийн Реммель. На прием ждут, прежде всего, тех пациентов, у которых были выявлены изменившиеся анализы печени, а также пациенты с ранее поставленным диагнозом болезни печени. На прием направляют семейные врачи или врачи-специалисты, чтобы выяснить причины изменившихся анализов.

На прием к гастроэнтерологу ожидают также пациентов, в печени которых в ходе ультразвукового обследования было выявлено какое-либо изменение, которое требует дальнейшего исследования специалистом. ”Особенностью заболеваний печени зачастую является то, что пациент даже и не чувствует, что его печень не здорова. В большинстве случаев пациент обращается к семейному врачу или врачу специалисту с какой-либо иной проблемой, в ходе исследования которой как раз и выявляется нарушение работы печени”, — говорит доктор Реммель.

Доктор Реммель приводит некоторые наиболее частые причины, которые ведут людей в кабинет печени. Как и следовало ожидать, одним из наиболее известных ”врагов”, который вредит здоровью и вызывает нарушения в работе печени, является алкоголь. ”На прием могут обратиться пациенты, у которых диагностирован цирроз печени — гастроэнтеролог должен оценивать их состояние здоровья два раза в год. Состояние здоровья печени желают также проверить люди, проблемой которых является многолетние злоупотребление алкоголем”, — отмечает она.