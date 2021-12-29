Сергей Метлев о ликвидации "Мемориала": это решение уже названо одним из самых позорных за всю историю постсоветской России(1)
Верховный суд Российской Федерации 28 декабря принял решение о запрете историко-просветительского общества "Международный Мемориал". Член правления Эстонского института исторической памяти Сергей Метлев рассуждает о том, что означает такое решение в контексте истории.
Верховный суд России постановил ликвидировать международный ”Мемориал” — организацию, которая с 1987 года занимается изучением политических репрессий советской эпохи и выяснением судеб их безвинных жертв. Это решение уже названо одним из самых позорных за всю историю постсоветской России.
Несмотря на массивную поддержку деятельности Мемориала в самой России (в защиту организации выступили сотни деятелей науки, культуры, гражданского общества) и за рубежом, российский суд подтвердил свою репутацию политически чуткой структуры. Патетическо-пропагандистские речи прокурора в лучших традициях сталинского душегуба Вышинского суду явно понравились.
Формально генпрокуратура ссылалась на то, что признанный по ”Закону об иностранных агентах” агентом ”Мемориал” якобы ненадлежащим образом маркировал свои материалы в интернете (имеется в виду унизительная маркировка большим шрифтом, указывающая на якобы агентский статус). Совет Европы и представители ООН неоднократно призывали Россию отменить этот дискриминационный закон как противоречащий свободе слова и объединений, которые Россия обязалась соблюдать, но на практике постоянно нарушает. Международная научно-образовательная работа имеет и международное финансирование, в этом нет ничего особенного.
Но развеем завесу псевдо-правового дыма. Истинные мотивы государственной власти прояснились в ходе прокурорских речей на суде. Представитель генпрокуратуры заявил, что международный ”Мемориал” создает ”лживый образ СССР как террористического государства”. И добавил еще одно размышление: ”Почему вместо гордости за страну, освободившую мир от фашизма, нам предлагают каяться за свое, как оказалось, беспросветное прошлое? Потому что за это кто-то платит.”.
Учитывая, что устами прокурора говорят органы-наследники преступного аппарата насилия СССР, несложно понять, что это прямая месть, которая постыдно прикрывается памятью о войне и черно-белой демагогией. В конце перестройки и начале 1990-х над этими товарищами весела реальная угроза предстать перед судом за преступления против человечности, как это произошло с их коллегами в странах Балтии, а также Чехии, Польше и Восточной Германии. ”Мемориал” этого добивался.
Декоммунизации в России, к сожалению, не произошло, однако ”Мемориалу”, который был создан нобелевским лауреатом Андреем Сахаровым и единомышленниками, удалось провести большую работу в архивах спецслужб и создать базы данных репрессированных лиц и документов, а также издать массу книг и открыть памятные камни и доски. Кроме того, наладить работу по защите прав человека.
Сотням тысяч репрессированных вернули, пусть часто и посмертно, человеческое достоинство. Этот воистину божий труд — одно из проявлений лучшего, что есть в человеческом сердце.
Презентованное прокурором мышление опирается на непререкаемый авторитет государственной машины и ее бесчеловечной идеологии, будь это коммунизм, национал-социализм или современный постсоветский империализм. В этой системе координат жизни даже сотен тысяч — всего лишь паленья, которые нужно кинуть в топку во имя какой-нибудь утопии. Они, занимая властные позиции, убеждены, что государство имеет право отнимать жизнь и свободу произвольно. И этим полностью сливаются со сторонниками страшных диктатур прошлого.
Так был ли СССР террористическим государством?
Подборка подходящего слова — вопрос знаний и вкуса, но короткий ответ, основанный на исследованиях, примерно такой — советское государство с момента своего появления на свет в результате успешного незаконного переворота в 1917 году имело все черты партийной диктатуры, опиравшейся на утопическое учение о коммунизме, которая объединила в своих руках огромные ресурсы и в период с 1917 по середину 1950 крайне активно, а позже мягче, применяло массовое и беспощадное государственное насилие и принуждение как обыкновенный инструмент управления и насаждения воли.
В итоге, сгубив по разным подсчетам более 20 миллионов жизней, прервав естественное развития многих национальных культур и государств, и сформировав несколько поколений травмированных лишениями и страхом людей. Воспоминания многих о детстве и молодости в 1960–1980 гг. могут быть милыми в своей селективности, но ничего не оправдывают и фактов не меняют.
Итак, ”Мемориал” как юридическое лицо перестает существовать. Но сотни волонтеров и исследователей не пропали. Тысячи друзей ”Мемориала” в России, Эстонии и по всему миру не откажутся от дружбы. Все, кому дорога память и историческая правда о страшном 20 веке могли бы хоть как-то поддержать эту работу. Ведь речь не о прошлом, а о настоящем и будущем. О нас с Вами.
Духи палачей парят над миром и довольно ухмыляются. В России все меньше стесняются их превозносить. Это чревато для всех, кто живет в России и граничащих странах. Очищение от зла пошлого — это дело не только конкретной личности, но и целых народов. Определяющим остается выбор. Выбор допустить политическое зло в дела и мысли делался многими до нас из разных побуждений. Итог: гибель. Лучшее, что есть в нас — оно и в нашей памяти о тех безвинных, у которых диктатура отняла все, память о которых стремились стереть.
Заканчивая написание этой статьи, я понял, что все это время у меня перед глазами стоял страшный, но мощный образ.
Проспекты и площади вокруг московского Кремля утопают в людских массах. Они стоят неподвижно. Лица у них серые, глаза потухшие. Одежда — лохмотья, на которых иногда улавливаются полоски двух цветов. Они не дышат и не говорят. И страшное, холодное молчание стоит над Кремлем. Они помнят все: канавы, леса, подвалы, бараки. Они стоят неподвижно. И их миллионы.
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