Сергей Метлев о ликвидации "Мемориала": это решение уже названо одним из самых позорных за всю историю постсоветской России

Учитывая, что устами прокурора говорят органы-наследники преступного аппарата насилия СССР, несложно понять, что это прямая месть, которая постыдно прикрывается памятью о войне и черно-белой демагогией. В конце перестройки и начале 1990-х над этими товарищами весела реальная угроза предстать перед судом за преступления против человечности, как это произошло с их коллегами в странах Балтии, а также Чехии, Польше и Восточной Германии. ”Мемориал” этого добивался.

Но развеем завесу псевдо-правового дыма. Истинные мотивы государственной власти прояснились в ходе прокурорских речей на суде. Представитель генпрокуратуры заявил, что международный ”Мемориал” создает ”лживый образ СССР как террористического государства”. И добавил еще одно размышление: ”Почему вместо гордости за страну, освободившую мир от фашизма, нам предлагают каяться за свое, как оказалось, беспросветное прошлое? Потому что за это кто-то платит.”.

Формально генпрокуратура ссылалась на то, что признанный по ”Закону об иностранных агентах” агентом ”Мемориал” якобы ненадлежащим образом маркировал свои материалы в интернете (имеется в виду унизительная маркировка большим шрифтом, указывающая на якобы агентский статус). Совет Европы и представители ООН неоднократно призывали Россию отменить этот дискриминационный закон как противоречащий свободе слова и объединений, которые Россия обязалась соблюдать, но на практике постоянно нарушает. Международная научно-образовательная работа имеет и международное финансирование, в этом нет ничего особенного.

Несмотря на массивную поддержку деятельности Мемориала в самой России (в защиту организации выступили сотни деятелей науки, культуры, гражданского общества) и за рубежом, российский суд подтвердил свою репутацию политически чуткой структуры. Патетическо-пропагандистские речи прокурора в лучших традициях сталинского душегуба Вышинского суду явно понравились.

Верховный суд России постановил ликвидировать международный ” Мемориал ” — организацию, которая с 1987 года занимается изучением политических репрессий советской эпохи и выяснением судеб их безвинных жертв. Это решение уже названо одним из самых позорных за всю историю постсоветской России.

Декоммунизации в России, к сожалению, не произошло, однако ”Мемориалу”, который был создан нобелевским лауреатом Андреем Сахаровым и единомышленниками, удалось провести большую работу в архивах спецслужб и создать базы данных репрессированных лиц и документов, а также издать массу книг и открыть памятные камни и доски. Кроме того, наладить работу по защите прав человека.

Сотням тысяч репрессированных вернули, пусть часто и посмертно, человеческое достоинство. Этот воистину божий труд — одно из проявлений лучшего, что есть в человеческом сердце.

Презентованное прокурором мышление опирается на непререкаемый авторитет государственной машины и ее бесчеловечной идеологии, будь это коммунизм, национал-социализм или современный постсоветский империализм. В этой системе координат жизни даже сотен тысяч — всего лишь паленья, которые нужно кинуть в топку во имя какой-нибудь утопии. Они, занимая властные позиции, убеждены, что государство имеет право отнимать жизнь и свободу произвольно. И этим полностью сливаются со сторонниками страшных диктатур прошлого.

Так был ли СССР террористическим государством?

Подборка подходящего слова — вопрос знаний и вкуса, но короткий ответ, основанный на исследованиях, примерно такой — советское государство с момента своего появления на свет в результате успешного незаконного переворота в 1917 году имело все черты партийной диктатуры, опиравшейся на утопическое учение о коммунизме, которая объединила в своих руках огромные ресурсы и в период с 1917 по середину 1950 крайне активно, а позже мягче, применяло массовое и беспощадное государственное насилие и принуждение как обыкновенный инструмент управления и насаждения воли.