Майк Меньше калорий, больше вкуса
30.12.2021, 11:34

Рецепт праздничной курицы от блогера-нутрициолога

 
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Блогер-эксперт по здоровому питанию Майк поделился своим рецептом праздничной курочки, которая сразит наповал ваших гостей в новогоднюю ночь.

Чтобы быть красивыми, здоровыми и стройными - не обязательно есть унылую вареную курогрудку с сырыми овощами. Не надо отказываться от вкусной еды, чтобы похудеть или быть здоровым.

Предлагаю приготовить курицу на эти праздники не просто вкусно, а супер-вкусно! Удивить близких и гостей так, чтобы даже не пришлось мыть тарелки за ними. В этом рецепте много витамина С, других питательных веществ и белка.

Нам понадобится (на 2 порции):
Перец паприка разного цвета 2 шт
Кубик куриного бульона 1 шт
Чоризо колбаса 35 г
Чеснок - 1 зубчик
Розмарин - 1 веточка
Хересный (или красновинный) уксус - 1 ст.л.
Картофель - 2 средних
Куриное бедро - 2 шт
Батат - 1 небольшой
Красный лук - 2 шт
Петрушка, Греческий йогурт, чили соус, миндаль, лимонная цедра по вкусу

Готовим:

  • Включите духовку на 200°C.
  • Нарежьте чоризо, очистите чеснок и поместите их в блендер. Раскрошите бульон, добавьте листья розмарина, уксус и залейте 300 мл кипящей воды.
  • Надежно закройте крышку блендера, накройте кухонным полотенцем и, удерживая на месте, взбейте до однородной массы.
  • Снимите кожу с курицы и выбросьте, затем поместите бедра в форму для запекания.
  • Вымойте картофель и батат (оставив кожуру!). Очистите лук, очистите перец от семян, нарежьте всё кусочками по 3 см и добавьте все овощи в форму к курице. Посыпьте немного петрушкой.
  • Полейте всё бульоном из блендера, перемешайте.
  • Плотно накройте форму фольгой, поставьте на плиту на сильный огонь на 3 минуты, затем уберите в духовку на 30 минут.
  • Вытащите, снимите фольгу, поднимите курицу наверх, чтобы она стала золотистой, и готовьте в духовке еще 30 минут.
  • По готовности доставайте и сверху посыпьте тертой лимонной цедрой, петрушкой, греческим йогуртом с чили-соусом, нарубленным миндалём.

Ставьте блюдо на столе поближе к себе, чтобы успеть положить себе дополнительную порцию раньше гостей. Поверьте, за добавку будет битва!

Видео-рецепт я выложил в Телеграм-канал (ссылка в профиле Instagram, переходите). Там вы найдёте много низкокалорийных сбалансированных вкусных блюд. Готовьте и удивляйте своих друзей!

Желаю всем меньше калорий и больше вкуса в наступающем 2022 году! Буду рад видеть всех у себя.

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