Украина планирует провести Олимпийские игры в 2030 году

Вадим Гутцайт сообщил о планах страны на проведение крупных спортивных соревнований в ближайшие годы.

"Мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине. Юношеские – в 2028 году и зимние Олимпийские игры – в 2030. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр – это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура. Заявку мы подаем самостоятельно", – сказал Гутцайт в интервью изданию "Слово и дело".

Как передает газета "Спорт-Экспресс", идея провести зимнюю Олимпиаду на Украине появилась еще в 2006 году, когда только начал раскручиваться курорт "Буковель". Это было еще при экс-президенте Викторе Ющенко, и речь шла об Играх-2018. Затем в 2010-м идею подхватил четвертый президент страны Виктор Янукович, предложивший бороться за проведение ОИ-2022.

Теперь и нынешний глава государства Владимир Зеленский решил сделать зимнюю Олимпиаду "частью будущего Украины". Владимир Зеленский отметил, что для страны амбициозной спортивной целью является проведение Олимпийских игр. Инициативу президента поддержала призер Олимпийских игр легкоатлетка Елена Говорова, которая назвала проведение Олимпиады лучшей презентацией для страны.