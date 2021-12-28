17-летний шахматист из Узбекистана победил Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира!

17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом мира по блицу. По итогам 13 туров он делил первое место с действующим чемпионом мира по классическим шахматам Магнусом Карлсеном, а также двумя последними претендентами на шахматную корону - американцем Фабиано Каруаной и россиянином Яном Непомнящим.