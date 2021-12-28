17-летний шахматист из Узбекистана победил Непомнящего и Карлсена и стал чемпионом мира!(2)
17-летний гроссмейстер из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов стал чемпионом мира по блицу. По итогам 13 туров он делил первое место с действующим чемпионом мира по классическим шахматам Магнусом Карлсеном, а также двумя последними претендентами на шахматную корону - американцем Фабиано Каруаной и россиянином Яном Непомнящим.
Именно с Непомнящим юному представителю Узбекистана пришлось играть на тай-брейке, куда попадали двое лучших по дополнительным показателям. К удивлению многих шахматных болельщиков Абдусатторов сначала удержал ничью черными, а потом переиграл своего именитого оппонента белыми.
Бронза чемпионата у Магнуса Карлсена.
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