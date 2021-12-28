На Ставрополье охваченный ревностью мужчина открыл в больнице стрельбу из автомата

Мужчина, был вооружен автоматом Калашникова, сообщила пресс-служба Росгвардии. У него был охолощенный автомат Калашникова, который был переделан под стрельбу боевыми патронами.

Стрелявшим оказался мужчина 1985 года рождения. Его задержали.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что мужчина заперся в одном из кабинетов местной Центральной районной больницы и несколько раз выстрелил в стены и потолок. В результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщили в СК, подозреваемый был пьян. В больнице медсестрой работает жена подозреваемого. По информации СК, мужчина заподозрил супругу в служебном романе.

В отношении мужчины завели дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до семи лет лишения свободы.