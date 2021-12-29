Скончался знаменитый эстонский раллийный гонщик

Оху прославился во второй половине семидесятых годов, когда на "ВАЗе" на равных соперничал с европейскими мастерами на международных трассах, становился призером чемпионата СССР, чемпионом Эстонии, выигрывал "Ралли Эстонии".

В 1979 году Оху и Диэнер стали первыми эстонцами, принимавшими участие в финском этапе чемпионата мира по ралли "1000 озер". В том же году экипаж занял высокое 14-е место из более чем 100 участников на этапе чемпионата мира в Греции ("Ралли Акрополис").

В 1981 году дуэт Оху — Диэнер стал лучшей командой года в Эстонии.

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