Как непривитые представляют опасность для вакцинированных?

Если кратко, то вот чем.

Вопрос: Как люди, не вакцинированные против COVID-19, представляют опасность для вакцинированных?

Ответ: Невакцинированный человек, инфицированный COVID-19, представляет гораздо больший риск для других, в первую очередь тех, кто также не вакцинирован. Но вакцины не на 100% эффективны, поэтому есть вероятность, что непривитый человек может заразить вакцинированного человека, особенно уязвимого, например пожилого человека или человека с ослабленным иммунитетом.

Теперь подробнее: как непривитые могут представлять угрозу для вакцинированных? Как это работает? В чем конкретно заключается риск?

Подобных комментариев немало в соцсетях. Да и медийные персоны задаются этим вопросом, как журналист Такер Карлсон, например. ”Задумайтесь об этом на мгновение, имеет ли это смысл? Если вакцина работает — а нас заверяют, что она действительно работает, и наказывают, если мы сомневаемся в эффективности прививки, — тогда как непривитые могут представлять угрозу для вакцинированных? Как? Каков именно риск для привитых от непривитых?”.

Тем не менее эксперты считают, что непривитые люди с COVID-19 представляют собой потенциальную угрозу для людей, которые были полностью иммунизированы против этой болезни.

”Самое худшее, когда люди говорят: ”Какое вам дело до того, что я делаю? Вы вакцинированы”, — рассказал в интервью Facktcheck.org доктор Пол Оффит, директор Образовательного центра вакцинации Детской больницы Филадельфии.

Оффит сказал, что такие утверждения отчасти основаны на неправильном предположении, что вакцины на 100% эффективны в предотвращении инфекции или болезни, что не верно ни для одной вакцины.

Хотя все вакцины от коронавируса, используемые в Эстонии (Pfizer, Moderna, Janssen), эффективны для предотвращения симптоматических заболеваний, все равно можно ожидать так называемых ”прорывных” случаев COVID-19 после вакцинации — возможно, даже в большей степени сейчас, из-за более заразных дельта и омикрон вариантов вируса.