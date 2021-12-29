Как непривитые представляют опасность для вакцинированных?
Часто — и мы видим это в том числе и по комментариям в соцсетях — у пользователей возникает противоречие: если вакцина дает защиту, а я привит, то чем мне может быть опасен невакцинированный человек? Отвечаем на этот вопрос.
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Если кратко, то вот чем.
Вопрос: Как люди, не вакцинированные против COVID-19, представляют опасность для вакцинированных?
Ответ: Невакцинированный человек, инфицированный COVID-19, представляет гораздо больший риск для других, в первую очередь тех, кто также не вакцинирован. Но вакцины не на 100% эффективны, поэтому есть вероятность, что непривитый человек может заразить вакцинированного человека, особенно уязвимого, например пожилого человека или человека с ослабленным иммунитетом.
Теперь подробнее: как непривитые могут представлять угрозу для вакцинированных? Как это работает? В чем конкретно заключается риск?
Подобных комментариев немало в соцсетях. Да и медийные персоны задаются этим вопросом, как журналист Такер Карлсон, например. ”Задумайтесь об этом на мгновение, имеет ли это смысл? Если вакцина работает — а нас заверяют, что она действительно работает, и наказывают, если мы сомневаемся в эффективности прививки, — тогда как непривитые могут представлять угрозу для вакцинированных? Как? Каков именно риск для привитых от непривитых?”.
Тем не менее эксперты считают, что непривитые люди с COVID-19 представляют собой потенциальную угрозу для людей, которые были полностью иммунизированы против этой болезни.
”Самое худшее, когда люди говорят: ”Какое вам дело до того, что я делаю? Вы вакцинированы”, — рассказал в интервью Facktcheck.org доктор Пол Оффит, директор Образовательного центра вакцинации Детской больницы Филадельфии.
Оффит сказал, что такие утверждения отчасти основаны на неправильном предположении, что вакцины на 100% эффективны в предотвращении инфекции или болезни, что не верно ни для одной вакцины.
Хотя все вакцины от коронавируса, используемые в Эстонии (Pfizer, Moderna, Janssen), эффективны для предотвращения симптоматических заболеваний, все равно можно ожидать так называемых ”прорывных” случаев COVID-19 после вакцинации — возможно, даже в большей степени сейчас, из-за более заразных дельта и омикрон вариантов вируса.
”Даже если вы получили вакцину, все еще есть шанс, хотя и гораздо меньший, что вы можете получить инфекцию от непривитого человека”, — пояснил Оффит. ”По-прежнему существует вероятность того, что вы можете заболеть серьезно, и есть вероятность, что вы можете быть госпитализированы или умереть от этой инфекции”.
В частности, люди с ослабленным иммунитетом, ”особенно уязвимы для COVID-19 и могут не выработать такой же уровень иммунитета” от вакцин по сравнению с людьми, у которых иммунитет не ослаблен, сообщает CDC.
Доктор Моунзер Ага, гематолог и директор Центра рака крови Марио Лемье при Медицинском центре Университета Питтсбурга, который изучал рак крови и вакцины, сказал в мае Washington Post, что для больных раком, у которых не развивается иммунитет от вакцин, необходимо, чтобы люди вокруг них были вакцинированы. ”Все знают кого-то, кто болен раком. И если вам небезразличен этот человек, вы должны сделать прививку и сказать своим друзьям, чтобы они сделали ее”, — сказала Ага The Post .
Кроме того, исследования показывают: эффективность вакцины против инфекции и более мягкие формы болезни убывает с течением времени, и у пожилых может быть сниженный иммунный ответ из-за старения.
Ответ на вопрос ”Если вакцины работают, то почему непривитые люди представляют опасность?” был опубликован много лет назад, еще до COVID-19. В ней отмечалось, что помимо того, что эффективность всех вакцин составляет менее 100%, большее количество невакцинированных людей в популяции приводит к большей передаче вируса. Дословно: ”Чем больше количество невакцинированных людей в сообществе, тем больше возможностей для распространения микробов. Это означает, что вспышки инфекции сложнее остановить, и все люди, включая вакцинированных, подвергаются большему риску заражения”.
Эпидемиолог Университета Джона Хопкинса Дэвид Дауди высказал аналогичное мнение.
”К сожалению, хотя вакцины очень эффективны — и особенно эффективны против серьезных заболеваний — они не идеальны”, — сказал он в интервью Factcheck.org, ”Следовательно, когда скорость передачи повышается, риск увеличивается для всех”.
В статье Washington Post доктор Леана Вен, врач скорой помощи, приглашенный профессор общественного здравоохранения в Университете Джорджа Вашингтона, и Сэм Ван, профессор нейробиологии в Принстонском университете, сравнили отказ от вакцинации с вождением в нетрезвом виде.
”Некоторые утверждает, что вакцинация — это исключительно вопрос личного выбора, скажут, что вы можете защитить себя вакцинами. Если вы вакцинированы, почему вас волнует, что другие вокруг вас нет? Но давайте рассмотрим аналогию: трое из каждых восьми погибших в ДТП — это не водители в состоянии алкогольного опьянения, а их пассажиры или люди в других транспортных средствах. Точно так же с COVID-19 риск несет не только человек, принимающий решение, но и другие, кто встречается им на пути.
Вакцина — это одновременно отличный ремень безопасности и возможность вести трезвый образ жизни”, — добавили они. ”Ремень безопасности снижает вероятность получения серьезной травмы в результате аварии. Трезвое вождение снижает риск аварии. Вакцина делает и то, и другое. Никакая вакцина не эффективна на 100 процентов, но чем больше вирусов вокруг нас — в данном случае, переносимых непривитыми людьми, у которых в пять раз больше шансов заразиться и, следовательно, распространить коронавирус, — тем больше вероятность заражения и вакцинированных тоже”.
Не все согласятся с этим сравнением, но, тем не менее, оно является иллюстрацией существующего риска.
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