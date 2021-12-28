Верховный суд РФ запретил "Международный мемориал"

Верховный суд Российской Федерации во вторник, 28 декабря, принял решение о запрете историко-просветительского общества Международный Мемориал". "Международный Мемориал" и его региональные подразделения решено ликвидировать, передает корреспондент DW.

Стоящие на улице люди, пришедшие поддержать организацию, встретили решение суда криками "позор". По информации агентства "Интерфакс" у Верховного суда находятся не менее 100 человек. Как сообщили агентству очевидцы, в течение дня несколько человек были задержаны за попытки развернуть плакаты в поддержку "Мемориала".

Дело "Мемориала"



В ноябре прокуратура заявила о намерении добиться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск — о ликвидации просветительского общества "Мемориал" — был подан Генпрокуратурой в Верховный суд. Второе заявление — о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" — прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд. Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов, в частности закона об "иноагентах". Кроме того, в надзорном ведомстве установили, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования якобы занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Во время процесса представитель прокуратуры обвинил "Мемориал" в создании "лживого образа СССР как террористического государства и реабилитации нацистских преступников"

"Международный Мемориал" отвергает претензии Генпрокуратуры. Адвокаты организации настаивают, что законных оснований для ликвидации общества нет. Председатель правления организации Ян Рачинский уже заявил, что "Мемориал" обжалует решение суда. "Сначала это апелляция, кассация, обращение в Конституционный суд тоже вполне возможно. Если понадобится, то обратимся в ЕСПЧ, но это уже отдаленная перспектива", — отметил он.

Нобелевские лауреаты выступили в поддержку "Мемориала"



Иски о ликвидации структур "Мемориала" вызвали общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Нобелевские лауреаты премии мира — экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов — призвали Генпрокуратуру "отозвать иск из суда и урегулировать претензии во внесудебном порядке".

