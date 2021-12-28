КАРТА | Ласнамяэ отметит новый год несколькими фейерверками. Где открывается лучший вид?

”Мы хотим, чтобы жители Ласнамяэ смогли насладиться фейерверком недалеко от дома. Поскольку у нас достаточно большой район, то два фейерверка мы проведем в ставших уже традиционными местах. Благодаря этому на салют можно будет смотреть, не выходя из квартиры, или же находясь близко к дому. Так мы сможем избежать большого скопления людей и безопасно отметить праздники”, — сказал заместитель старейшины района Ласнамяэ Илья Шнитко.

Управа района Ласнамяэ приглашает всех жителей района встретить Новый год на свежем воздухе, наблюдая за красочным фейерверком. Салют начнется на двух площадках одновременно в 00:00 и продлится около семи минут. Как и прежде, одним из мест запуска салюта станет площадка за торговым центром ”Котка”, наблюдать за фейерверком можно с площади возле центра культуры ”Линдакиви” и с других мостов через Лаагна теэ.

В это же время будет запущен салют в парке Тондилоо, рядом с пригорком в восточной части парка. Полюбоваться пиротехническим шоу можно будет на всей территории парка и на площадке рядом с магазином Maxima XXX на Линнамяэ теэ. Главный городской салют и в этом году пройдет на Рейди теэ, его, а также салют на телебашне, смогут увидеть из своих окон многие жители Ласнамяэ.

”Призываем горожан не запускать пиротехнические изделия самостоятельно. Фейерверки, которые весь декабрь взрываются во дворах и под окнами, пугают жителей и животных, а также могут стать причиной травм и возгораний. Разумнее и безопаснее довериться специалистам, потому что профессиональный фейерверк гораздо мощнее и запускается с ограниченной территории. Это безопаснее и упрощает уборку после фейерверка”, — добавил Шнитко.











