Чем отличается жизнь в Эстонии и России? Опыт блогера RusDelfi
Ксения М переехала в Эстонию в период пандемии из Санкт-Петербурга. Своим опытом, первыми впечатлениями и полезными лайфхаками по адаптации она будет делиться в своем блоге на RusDelfi.
Жизнь в Таллинне и Петербурге отличается в бытовом плане, и предполагаю, что многие отличия будут применимы не только к Петербургу, но и практически к любому крупному городу России. Об этих отличиях и расскажу подробнее.
● Расстояния. Таллинн — европейская столица и одновременно небольшой и
компактный город, особенно если преодолевать эти расстояния на общественном или личном транспорте или каршеринге. Пожалуй, ни одна моя поездка на такси в Таллинне не длилась дольше 20 минут. Для местных пройти пешком полчаса — это далеко, для жителя Петербурга — очень небольшая дистанция. Для сравнения, мой путь из дома до офиса и обратно в день насчитывал почти три часа — и это без учёта пробок.
● Жизнь кипит в Фейсбуке. Чтобы найти специалиста, редкий товар и услугу, в России люди прибегают к помощи специальных сервисов: Авито, YouDo, Профи.ру. Какое-то время назад было популярно создавать паблики ВКонтакте для продажи услуг частных бизнесменов и фермеров, мастеров красоты, мастеров по ремонту,… В Эстонии тематические группы живут в Фейсбуке.
Русскому человеку, как показывает статистика, Фейсбук не очень удобно
использовать, но ничего не поделать: там быстрее можно найти варианты
квартиры для аренды, репетитора по эстонскому языку и интересные события, проходящие в городе.
● Культура вторичного потребления. Хоть и в последние годы и в России
распространилось движение разумного потребления, пришло оно пока только в самые крупные города. В основном, в России не привыкли к блошиным рынкам, секонд-хендам и благотворительным распродажам подержанных вещей. Люди готовы приобрести ненужную мебель или не подошедшую по размеру, но новую одежду и обувь. В Таллинне очень развито вторичное потребление, особенно через сеть магазинов Uuskasutus-keskus. Люди просто приносят ненужные им вещи — не только одежду и обувь, но и посуду, декор для дома и детские игрушки, — магазин приводит их в порядок и выставляет на продажу.
● Много зелени. Практически в каждом районе Таллинна есть свой лесопарк. А стоит чуть выехать за город, и вы уже в сосновом лесу. Жителям крупных городов в России приходится мириться с тем, что парков остаётся все меньше, а спальные районы городов плотно застраиваются жилыми комплексами. В парках никто не жарит шашлыки, как это бывает принято в России: для этих целей в некоторых парках в Эстонии установлены специальные площадки для гриля.
● Общение по электронной почте действительно работает! Когда я жила в России, никогда не могла понять, зачем различные компании и ведомства указывают для контакта адрес электронной почты, ведь на ваше письмо не ответят в 99% случаев. Почему-то общаться по электронной почте в России принято только в корпоративных целях, в остальных случаях гораздо проще, быстрее и эффективнее позвонить, а в случае государственных ведомств — прийти лично.
В Эстонии принято общаться по электронной почте: бронировать ресторан, переписываться с семейным врачом, получать на оплату счета, отправлять документы на прописку по месту жительства и записываться на приём в государственные ведомства.
А кроме отличий, есть и сходства, в которых Эстония ближе к России, нежели к странам Западной Европы, но о них я расскажу в следующий раз.
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