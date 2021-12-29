Чем отличается жизнь в Эстонии и России? Опыт блогера RusDelfi

Жизнь в Таллинне и Петербурге отличается в бытовом плане, и предполагаю, что многие отличия будут применимы не только к Петербургу, но и практически к любому крупному городу России. Об этих отличиях и расскажу подробнее.

● Расстояния. Таллинн — европейская столица и одновременно небольшой и

компактный город, особенно если преодолевать эти расстояния на общественном или личном транспорте или каршеринге. Пожалуй, ни одна моя поездка на такси в Таллинне не длилась дольше 20 минут. Для местных пройти пешком полчаса — это далеко, для жителя Петербурга — очень небольшая дистанция. Для сравнения, мой путь из дома до офиса и обратно в день насчитывал почти три часа — и это без учёта пробок.

● Жизнь кипит в Фейсбуке. Чтобы найти специалиста, редкий товар и услугу, в России люди прибегают к помощи специальных сервисов: Авито, YouDo, Профи.ру. Какое-то время назад было популярно создавать паблики ВКонтакте для продажи услуг частных бизнесменов и фермеров, мастеров красоты, мастеров по ремонту,… В Эстонии тематические группы живут в Фейсбуке.

Русскому человеку, как показывает статистика, Фейсбук не очень удобно

использовать, но ничего не поделать: там быстрее можно найти варианты

квартиры для аренды, репетитора по эстонскому языку и интересные события, проходящие в городе.

● Культура вторичного потребления. Хоть и в последние годы и в России

распространилось движение разумного потребления, пришло оно пока только в самые крупные города. В основном, в России не привыкли к блошиным рынкам, секонд-хендам и благотворительным распродажам подержанных вещей. Люди готовы приобрести ненужную мебель или не подошедшую по размеру, но новую одежду и обувь. В Таллинне очень развито вторичное потребление, особенно через сеть магазинов Uuskasutus-keskus. Люди просто приносят ненужные им вещи — не только одежду и обувь, но и посуду, декор для дома и детские игрушки, — магазин приводит их в порядок и выставляет на продажу.