В Черногории мужчина захватил отделение банка и грозится его взорвать

По информации источника, Эдин Бегзич из города Бар потребовал вернуть сотрудникам компании Primorke деньги за 12 лет работы с процентами.

Мужчина записал видео, в котором заявил, что ”банк украл деньги у честных рабочих”, и показал самодельные взрывные устройства с якобы пультом дистанционного управления и заготовленные ”коктейли Молотова”. Он подчеркнул, что будет драться до конца.