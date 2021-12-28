28.12.2021, 11:50
В Черногории мужчина захватил отделение банка и грозится его взорвать
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В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожает взорвать его, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
По информации источника, Эдин Бегзич из города Бар потребовал вернуть сотрудникам компании Primorke деньги за 12 лет работы с процентами.
Мужчина записал видео, в котором заявил, что ”банк украл деньги у честных рабочих”, и показал самодельные взрывные устройства с якобы пультом дистанционного управления и заготовленные ”коктейли Молотова”. Он подчеркнул, что будет драться до конца.
Полиция уже оцепила близлежащие улицы, на месте находятся саперы.