Назван необычный симптом ”омикрон”-штамма коронавируса

Отмечается, что у высыпания у пациентов отличаются, одни жалуются на сильный зуд, другие говорят, что припухлости на коже никак не беспокоят, передает gazeta.ru.

Также журналисты выяснили, что сыпь может появиться на ранних стадиях заражения и сохраняться в течение длительного времени.

Приложение ZOE COVID Study разработано медицинской компанией ZOE совместно c врачами и учеными из британских университетов. Программа позволяет пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе людям с ”омикрон”-штаммом, описывать свои симптомы.

Ранее глава страховой компании Discovery Health Райн Роуч назвал беспричинную хрипоту самым ранним признаком ”омикрон”-штамма. К другим симптомам заражения штаммом ”омикрон” Роуч отнес заложенность носа, сухой кашель, а также болезненные ощущения в районе поясницы.