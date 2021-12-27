Флейтиста группы ”Аквариум” не впустили в Россию

”Вчера на границе забрали его [Финнегана] паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно.

При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем. Поэтому этот концерт мы посвящаем ему, хотя даже не знаем, где он сейчас. Но знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас”, — заявил Гребенщиков.