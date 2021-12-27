ВИДЕО | Скотленд-Ярд расследует видео с угрозами убийства королевы Елизаветы II

Видео было опубликовано газетой Sun. В полиции подтвердили, что к делу, возбужденному после ареста, приобщена видеозапись.

На записи человек в маске и в худи говорит, что хочет убить королеву, чтобы отомстить "за резню 1919 года на Джаллианвала-багх". Это отсылка к расстрелу демонстрации мирных жителей в Амритсаре (штат Пенджаб, Северная Индия) колониальными войсками Британской империи 13 апреля 1919 года.

В полиции не подтвердили, что задержанный и записавший видео — один и то же человек.

Не стали комментировать видео и в Букингемском дворце.

В минувшую субботу в 8:30 утра по лондонскому времени полиция арестовала на территории Виндзорского замка, где королева Елизавета II встречала Рождество, 19-летнего мужчину с арбалетом.

По данным Sunday Mirror, нападавшего задержали сразу после того, как сотрудники службы безопасности заметили его на мониторах камер наблюдения. Он не успел проникнуть в здание дворца.

"Этот человек был задержан и прошел оценку состояния психического здоровья. После этого он был принудительно помещен в больницу", — сообщила лондонская полиция.

В прошлом люди не раз пытались проникнуть в королевский дворец. Почти всегда эти попытки пресекались полицией.

В 1982 году лондонский безработный по имени Майкл Фэган сумел пробраться в спальню Елизаветы II в Букингемском дворце. Он говорил с королевой в течение десяти минут и даже попросил у нее сигарету. Оружия у него не было.