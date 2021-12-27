На кого стоит подписаться в Facebook, если хотите получать научно обоснованную информацию

Есть теория, что в XVI веке человек за всю жизнь получал столько информации, сколько содержит воскресный The New York Times. За достоверность этого утверждения ручаться нельзя, но количество информации вокруг растет несомненно. В игру вступает "экономика внимания": "шок-контент" завладевает вниманием быстрее и держит его дольше, чем научные выкладки.

В результате таких сообщений становится больше, добавьте к этому работу алгоритмов социальных сетей (стоит поставить "лайк" какой-то публикации — аналогичные не заставят себя долго ждать в рекомендациях) — и вот уже создается "информационный пузырь".

Подсказываем, кого почитать, чтобы владеть информацией с научным обоснованием.

Начнем с эстонского популяризатора науки Наталии Первяковой. Доктор наук, автор научных публикаций ведет блог, где рассказывает о науке простыми словами Обновления, а также размышления и интересные ссылки публикуются и в Facebook,

Если не боитесь правды, высказанной резко, и что уж там — не всегда цензурно, подпишитесь на Ivan Ivanov. Выбрав псевдоним (видимо из соображения сохранить свободу выражаться эмоционально, без оглядки на статус) этот врач-реаниматолог рассказывает о мифах о коронавирусе и других заблуждениях вокруг науки, щедро делится ссылками на научные публикации, каналы и аккаунты других популяризаторов науки.

Биолог, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, лауреат премии ”Просветитель” за книгу ”Сумма биотехнологии” и член экспертного совета Премии имени Гарри Гудини Александр Панчин известен как один из ведущих российских борцов с лженаукой. Про коронавирус в своем Facebook тоже много пишет.

Ирина Якутенко микробиолог, журналистка, автор двух книг, простым и понятным языком рассуждает о сложных научных понятиях в своем Facebook. И обязательно делится ссылками на исследования-источники.