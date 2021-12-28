Не отвести глаз. Ноутбук Asus Zenbook 14X OLED

Мы уже довольно давно живем в мире, где экраны ноутбуков и мониторы компьютеров уступают по качеству экранам смартфонов. Они не такие яркие, не такие контрастные - в общем, разница видна невооруженным взглядом. Но эти времена постепенно уходят в прошлое. К примеру, Asus целенаправленно переводит флагманские лэптопы на яркие OLED-панели. И это уже совсем другое ощущение от работы.

Не случайно ключевая характеристика Zenbook 14X, вынесенная в название модели — это именно OLED. Вы можете выбрать модели с разрешением экрана 2,8K и 4K, а также с частотой обновления 90 Гц. Каким бы ни был ваш выбор, это будет один из лучших дисплеев на рынке. Он обеспечит насыщенную картинку, максимально глубокий чёрный цвет и высочайшую контрастность. Идеальный выбор не только для просмотра фильмов или сериалов, но и для вполне профессиональной работы с изображениями и видео. Тем более что ноутбук сертифицирован Pantone — этогарантирует, что экран точно воспроизводит цвета.

Экран у Zenbook 14X OLED сенсорный: он позволяет делать рукописные заметки или рисовать при помощи стилуса. Более того, ноутбук можно раскрыть на 180 градусов и превратить в удобный планшет для совместной работы или презентации.

Снаружи ноутбук безошибочно распознается как часть серии Zenbook. Корпус выполнен из алюминия, на верхней крышке характерная для серии круговая шлифовка. Это достаточно строгое, элегантное устройство, которое будет одинаково уместным как на столе в офисе, так и в комнате школьника или студента.

Zenbook 14X OLED не ставит перед собой цели побить рекорды компактности: он чуть тяжелее и толще, чем некоторые ультракомпактные модели той же серии Asus. Это позволяет не слишком экономить на батарее и интерфейсах. Однако и вес (1,4 кг), и толщина (16 мм) не оставляет места для сомнений. Это действительно портативное устройство, с которым вы можете быть максимально мобильным.

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