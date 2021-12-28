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28.12.2021, 12:13

Не отвести глаз. Ноутбук Asus Zenbook 14X OLED

 
ФОТО: ASUS

Только что появившийся на рынке ультралегкий ноутбук Asus Zenbook 14X OLED - одно из тех устройств, которые вполне можно купить на эмоциях. Потому что оторваться от дисплея, с его яркими живыми красками, очень трудно. Впрочем, инженеры Asus, конечно, рассчитывали не только на эмоциональные покупки. Zenbook 14X OLED - очень серьезная заявка на лидерство в классе, и он явно стоит того, чтобы познакомиться с ним поподробнее.

Мы уже довольно давно живем в мире, где экраны ноутбуков и мониторы компьютеров уступают по качеству экранам смартфонов. Они не такие яркие, не такие контрастные - в общем, разница видна невооруженным взглядом. Но эти времена постепенно уходят в прошлое. К примеру, Asus целенаправленно переводит флагманские лэптопы на яркие OLED-панели. И это уже совсем другое ощущение от работы.

Не случайно ключевая характеристика Zenbook 14X, вынесенная в название модели — это именно OLED. Вы можете выбрать модели с разрешением экрана 2,8K и 4K, а также с частотой обновления 90 Гц. Каким бы ни был ваш выбор, это будет один из лучших дисплеев на рынке. Он обеспечит насыщенную картинку, максимально глубокий чёрный цвет и высочайшую контрастность. Идеальный выбор не только для просмотра фильмов или сериалов, но и для вполне профессиональной работы с изображениями и видео. Тем более что ноутбук сертифицирован Pantone — этогарантирует, что экран точно воспроизводит цвета.

Экран у Zenbook 14X OLED сенсорный: он позволяет делать рукописные заметки или рисовать при помощи стилуса. Более того, ноутбук можно раскрыть на 180 градусов и превратить в удобный планшет для совместной работы или презентации.

Снаружи ноутбук безошибочно распознается как часть серии Zenbook. Корпус выполнен из алюминия, на верхней крышке характерная для серии круговая шлифовка. Это достаточно строгое, элегантное устройство, которое будет одинаково уместным как на столе в офисе, так и в комнате школьника или студента.

Zenbook 14X OLED не ставит перед собой цели побить рекорды компактности: он чуть тяжелее и толще, чем некоторые ультракомпактные модели той же серии Asus. Это позволяет не слишком экономить на батарее и интерфейсах. Однако и вес (1,4 кг), и толщина (16 мм) не оставляет места для сомнений. Это действительно портативное устройство, с которым вы можете быть максимально мобильным.

Что внутри?

Asus ZenBook 14X можно купить в нескольких модификациях. Во всех случаях ноутбук оснащен процессором Intel 11-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe. Этого более чем достаточно для большинства задач, которые обычно ставятся перед ультрабуками. Работа с видео, огромными таблицами или множеством вкладок в браузере будет очень комфортной. В самые современные игры, правда, поиграть не получится.

Для тех, кому нужна бескомпромиссная мультизадачность, доступна версия с 16 Гб быстрой оперативной памятью. Большинство задач можно решать и с более скромной комплектацией с 8 Гб на борту. Наконец, в роли накопителей выступают SSD-драйвы на 512 Гб или 1 Тб.

И еще кое-что

Широкий набор интерфейсов. Несмотря на скромные размеры ZenBook 14Х OLED, здесь есть все необходимое для комфортной работы. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C 3.2 Gen2 (любой подходит для питания от сети), одним USB-A, HDMI для подключения внешних мониторов и кардридером. Кроме того, здесь есть переходники на миниджек и разъём RJ45.

Комфортная работа. Клавиатура занимает почти всю рабочую поверхность, то есть все клавиши тут полноразмерные. Это удобно, если вам приходится много работать с текстом. В кнопку включения интегрирован биометрический датчик. Тачпад моментально откликается на жесты и отлично предотвращает случайные срабатывания. При этом его можно одним движением превратить в блок цифровых кнопок. Очень помогает тем, кому часто нужно считать.

Настоящая мобильность. Яркий экран и мощный процессор - комбинация, которая способна "убить" батарею за считанные часы. Но ZenBook 14Х OLED это не тот случай. Производитель обещает, что аккумулятор 63 Втч держит заряд полный рабочий день. Независимые тесты это подтверждают: если вы забыли "зарядку" дома, при сбалансированном режиме энергопотребления ZenBook 14Х OLED работает восемь-десять часов.

Повышенная надежность. Как и многие другие устройства Asus, этот ноутбук тестируется по американскому военному стандарту MIL-STD-810H. Его проверяют в работе при повышенной (+30 градусов) и при пониженной (-25 градусов) температуре, подвергали тесту на падение, вибрацию, влажность и перепады давления.

RusDelfi
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