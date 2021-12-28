Не отвести глаз. Ноутбук Asus Zenbook 14X OLED
Только что появившийся на рынке ультралегкий ноутбук Asus Zenbook 14X OLED - одно из тех устройств, которые вполне можно купить на эмоциях. Потому что оторваться от дисплея, с его яркими живыми красками, очень трудно. Впрочем, инженеры Asus, конечно, рассчитывали не только на эмоциональные покупки. Zenbook 14X OLED - очень серьезная заявка на лидерство в классе, и он явно стоит того, чтобы познакомиться с ним поподробнее.
Мы уже довольно давно живем в мире, где экраны ноутбуков и мониторы компьютеров уступают по качеству экранам смартфонов. Они не такие яркие, не такие контрастные - в общем, разница видна невооруженным взглядом. Но эти времена постепенно уходят в прошлое. К примеру, Asus целенаправленно переводит флагманские лэптопы на яркие OLED-панели. И это уже совсем другое ощущение от работы.
Не случайно ключевая характеристика Zenbook 14X, вынесенная в название модели — это именно OLED. Вы можете выбрать модели с разрешением экрана 2,8K и 4K, а также с частотой обновления 90 Гц. Каким бы ни был ваш выбор, это будет один из лучших дисплеев на рынке. Он обеспечит насыщенную картинку, максимально глубокий чёрный цвет и высочайшую контрастность. Идеальный выбор не только для просмотра фильмов или сериалов, но и для вполне профессиональной работы с изображениями и видео. Тем более что ноутбук сертифицирован Pantone — этогарантирует, что экран точно воспроизводит цвета.
Экран у Zenbook 14X OLED сенсорный: он позволяет делать рукописные заметки или рисовать при помощи стилуса. Более того, ноутбук можно раскрыть на 180 градусов и превратить в удобный планшет для совместной работы или презентации.
Zenbook 14X OLED не ставит перед собой цели побить рекорды компактности: он чуть тяжелее и толще, чем некоторые ультракомпактные модели той же серии Asus. Это позволяет не слишком экономить на батарее и интерфейсах. Однако и вес (1,4 кг), и толщина (16 мм) не оставляет места для сомнений. Это действительно портативное устройство, с которым вы можете быть максимально мобильным.
Что внутри?
Asus ZenBook 14X можно купить в нескольких модификациях. Во всех случаях ноутбук оснащен процессором Intel 11-го поколения с интегрированной графикой Iris Xe. Этого более чем достаточно для большинства задач, которые обычно ставятся перед ультрабуками. Работа с видео, огромными таблицами или множеством вкладок в браузере будет очень комфортной. В самые современные игры, правда, поиграть не получится.
Для тех, кому нужна бескомпромиссная мультизадачность, доступна версия с 16 Гб быстрой оперативной памятью. Большинство задач можно решать и с более скромной комплектацией с 8 Гб на борту. Наконец, в роли накопителей выступают SSD-драйвы на 512 Гб или 1 Тб.
И еще кое-что
Широкий набор интерфейсов. Несмотря на скромные размеры ZenBook 14Х OLED, здесь есть все необходимое для комфортной работы. Ноутбук оснащен двумя портами USB Type-C 3.2 Gen2 (любой подходит для питания от сети), одним USB-A, HDMI для подключения внешних мониторов и кардридером. Кроме того, здесь есть переходники на миниджек и разъём RJ45.
Комфортная работа. Клавиатура занимает почти всю рабочую поверхность, то есть все клавиши тут полноразмерные. Это удобно, если вам приходится много работать с текстом. В кнопку включения интегрирован биометрический датчик. Тачпад моментально откликается на жесты и отлично предотвращает случайные срабатывания. При этом его можно одним движением превратить в блок цифровых кнопок. Очень помогает тем, кому часто нужно считать.
Настоящая мобильность. Яркий экран и мощный процессор - комбинация, которая способна "убить" батарею за считанные часы. Но ZenBook 14Х OLED это не тот случай. Производитель обещает, что аккумулятор 63 Втч держит заряд полный рабочий день. Независимые тесты это подтверждают: если вы забыли "зарядку" дома, при сбалансированном режиме энергопотребления ZenBook 14Х OLED работает восемь-десять часов.
Повышенная надежность. Как и многие другие устройства Asus, этот ноутбук тестируется по американскому военному стандарту MIL-STD-810H. Его проверяют в работе при повышенной (+30 градусов) и при пониженной (-25 градусов) температуре, подвергали тесту на падение, вибрацию, влажность и перепады давления.