За рубежом
27.12.2021, 17:35

Назван самый ранний симптом заражения "омикроном"

 
ФОТО: Pixabay

Самым ранним симптомом заражения штаммом коронавируса "Омикрон" может быть беспричинная хрипота в голосе, сообщает газета The Sun со ссылкой на гендиректора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

Специалист подчеркнул, что этот симптом может появиться еще до того, как человек почувствует первые признаки болезни. Также Роуч уточнил, что в большинстве случаев хрипота сопровождается першением в горле, а не болью, характерной для штамма "Дельта", пишет издание m24.

Другими симптомами заражения штаммом ”омикрон” Роуч назвал заложенность носа, сухой кашель, а также болезненные ощущения в районе поясницы, добавляет gazeta.ru.

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