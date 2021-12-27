27.12.2021, 17:35
Назван самый ранний симптом заражения "омикроном"
Специалист подчеркнул, что этот симптом может появиться еще до того, как человек почувствует первые признаки болезни. Также Роуч уточнил, что в большинстве случаев хрипота сопровождается першением в горле, а не болью, характерной для штамма "Дельта", пишет издание m24.
Другими симптомами заражения штаммом ”омикрон” Роуч назвал заложенность носа, сухой кашель, а также болезненные ощущения в районе поясницы, добавляет gazeta.ru.
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